En el marco del Día del Niño, Google Perú anunció una serie de herramientas y recomendaciones para que los padres acompañen a sus hijos en el mundo digital de forma segura, creativa y responsable. Con la tecnología como parte cotidiana de la vida, la compañía busca convertirse en un aliado de las familias, brindando control, educación y opciones de entretenimiento adaptadas a las necesidades de cada edad.

Según Google, el entorno digital puede potenciar la imaginación, el aprendizaje y la creatividad de los niños, siempre que exista supervisión, reglas claras y un balance entre el tiempo frente a la pantalla y otras actividades. Por ello, presentó cuatro recomendaciones clave:

Despertar la imaginación con Storybook en Gemini: esta función permite crear cuentos animados y personalizados en segundos, con hasta 10 páginas ilustradas en estilos como cómic, acuarela o plastilina. También ofrece narración en voz alta e historias basadas en fotos o descripciones dadas por los padres o tutores. Establecer reglas claras con Family Link: la aplicación gratuita de Google ayuda a gestionar el tiempo de pantalla, aprobar o bloquear aplicaciones, supervisar la ubicación en tiempo real y controlar el contenido al que acceden los niños. Crear un entorno seguro con YouTube Kids: esta plataforma ofrece contenido seleccionado y filtrado para niños, con opciones para que los padres personalicen perfiles, bloqueen videos no deseados y establezcan límites de visualización. Empoderar para aprender con Sé Genial en Internet: a través del juego interactivo Interland, los menores aprenden hábitos de seguridad digital en cuatro mundos temáticos que abordan la protección de datos, el respeto en línea y el uso responsable de la información.

Google recordó que las familias pueden acceder a más recursos y configuraciones de seguridad en su Centro de Seguridad, donde se ofrecen guías y recomendaciones para aprovechar la tecnología de forma saludable.

En este Día del Niño, la compañía destacó que la supervisión y el acompañamiento activo de los padres son esenciales para que las experiencias digitales sean seguras, educativas y divertidas.