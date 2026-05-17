En el marco del Día Mundial de Internet, que se conmemora este 17 de mayo, especialistas advirtieron que el principal desafío de los usuarios ya no es únicamente acceder a la red, sino utilizarla de manera segura y responsable.

Internet permite estudiar, trabajar, emprender y comunicarse, pero también expone a riesgos como fraudes digitales, robo de identidad, pérdida de privacidad y desinformación.

“Internet es una herramienta extraordinaria, pero también amplifica comportamientos y riesgos que siempre han existido. Por eso, además de acceso, necesitamos pensamiento crítico, prudencia y educación digital”, señaló Julio Santisteban, doctor en Ciencia de la Computación y docente del Departamento de Computación de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Cinco claves para reducir riesgos en Internet

El especialista recomendó adoptar hábitos básicos de seguridad digital para proteger cuentas, dispositivos e información personal.

1. Usar contraseñas fuertes y únicas

Se recomienda crear claves diferentes para correos electrónicos, redes sociales, plataformas laborales y banca digital.

2. Activar la autenticación en dos pasos

Este sistema agrega una capa adicional de seguridad y dificulta accesos no autorizados a las cuentas.

3. Mantener dispositivos actualizados

Las actualizaciones de sistemas y aplicaciones corrigen vulnerabilidades y ayudan a prevenir ataques informáticos.

4. Desconfiar de enlaces sospechosos

Mensajes que apelan a premios falsos, urgencias o supuestos bloqueos de cuentas suelen ser utilizados para fraudes digitales.

5. Compartir menos información personal

Revisar permisos y evitar publicar datos sensibles ayuda a proteger la privacidad y reducir riesgos de robo de identidad.

Errores frecuentes que aumentan riesgos digitales

Entre las prácticas más comunes que exponen a los usuarios figuran reutilizar contraseñas, abrir enlaces no verificados y aceptar permisos innecesarios en aplicaciones.

También advirtió sobre compartir contenidos sin verificar su autenticidad, lo que contribuye a la propagación de desinformación.

Educación digital y pensamiento crítico

Santisteban destacó que la educación digital no solo implica aprender a usar tecnología, sino desarrollar hábitos responsables y seguros en el entorno virtual.

“La educación digital ayuda a actuar de manera ética, segura y consciente como ciudadanos en la sociedad actual”, afirmó.

La Universidad Católica San Pablo recordó que navegar de forma segura implica combinar acceso a Internet, protección de datos, criterio y responsabilidad frente a la información que se consume y comparte.