En un país donde miles de negocios abren y cierran cada trimestre, adaptarse rápido ya no es una ventaja: es supervivencia. La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el impulso que diferencia a los emprendedores que optimizan sus tareas y procesos.

Según IBM, la IA permite automatizar tareas, predecir comportamientos, personalizar mensajes, optimizar operaciones y tomar decisiones basadas en datos. Para Miguel de la Roca, autor del libro “Centauro Digital”, la clave está en unir estrategia y tecnología: “El objetivo no es reemplazar lo humano, sino convertirse en un Centauro Digital: mitad estrategia, mitad tecnología”.

A continuación, una guía de 10 pasos prácticos para empezar hoy, inspirada en el enfoque del libro y en casos reales de emprendedores.

Los 10 pasos para iniciar en IA y automatización

1. Define tu problema (no la herramienta)

Antes de instalar una app, identifica qué tarea te quita tiempo o genera errores: atención al cliente, inventarios, contenido, pedidos o citas. La IA solo funciona si resuelve un problema real.

2. Detecta patrones con datos simples

La IA aprende con “recetas claras”: datos. Analiza lo que ya tienes:

días de mayor venta,

preguntas frecuentes,

procesos repetitivos.Google Analytics, Trends y Google My Business ayudan a validar intuiciones.

3. Elige una tarea repetitiva que puedas automatizar en 24 horas

Evita empezar por lo complicado. Prueba con:

mensajes automáticos,

un chatbot básico,

un formulario de pedidos,

un anuncio simple con segmentación automática.

4. Configura mensajes automáticos en WhatsApp Business

Herramientas como WhatsApp Business o ManyChat facilitan respuestas instantáneas, catálogos y secuencias automatizadas, devolviendo horas valiosas a la semana.

5. Usa Canva + IA para crear contenido rápido

La IA de Canva sugiere diseños, fotos y textos que permiten generar contenido sin saber de diseño, como lo hacen emprendedores que han aplicado el método Centauro.

6. Crea un pequeño sistema: anuncio + mensaje + formulario

El “combo mínimo de IA”:

anuncio en Instagram o Facebook (US$ 5–10),

mensaje automático en WhatsApp,

formulario de pedidos (Google Forms, Typeform).

7. Organiza tu negocio con herramientas simples

Google Sheets, Trello o Notion permiten ordenar pedidos, citas, tareas y procesos. La organización digital es parte esencial del “arco y flecha del Centauro”: estructura + ejecución.

8. Automatiza al menos un proceso interno

Es suficiente con uno: inventarios, recordatorios, reportes, envíos o citas. Esto crea tracción y libera tiempo para tareas estratégicas.

9. Mide lo que funcionó (y lo que no)

Evalúa:

vistas de anuncios,

respuestas automáticas,

pedidos recibidos,

formularios completados. La IA amplifica tu estrategia, pero tú ajustas la puntería.

10. Construye tu mentalidad de “Centauro Digital”

La ventaja no está en la herramienta, sino en la adaptación: aprender, probar, fallar rápido y volver a intentar. “El Centauro Digital no espera el momento perfecto; usa lo que tiene y corre”.