El autor de Centauro Digital, Miguel de la Roca, sostiene que la IA, aplicada estratégicamente, puede reducir tiempo, mejorar procesos y acelerar el crecimiento de cualquier emprendimiento.
El autor de Centauro Digital, Miguel de la Roca, sostiene que la IA, aplicada estratégicamente, puede reducir tiempo, mejorar procesos y acelerar el crecimiento de cualquier emprendimiento.

En un país donde miles de negocios abren y cierran cada trimestre, adaptarse rápido ya no es una ventaja: es supervivencia. La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el impulso que diferencia a los emprendedores que optimizan sus tareas y procesos.

Según IBM, la IA permite automatizar tareas, predecir comportamientos, personalizar mensajes, optimizar operaciones y tomar decisiones basadas en datos. Para Miguel de la Roca, autor del libro “Centauro Digital”, la clave está en unir estrategia y tecnología: “El objetivo no es reemplazar lo humano, sino convertirse en un Centauro Digital: mitad estrategia, mitad tecnología”.

A continuación, una guía de 10 pasos prácticos para empezar hoy, inspirada en el enfoque del libro y en casos reales de emprendedores.

Los 10 pasos para iniciar en IA y automatización

1. Define tu problema (no la herramienta)

Antes de instalar una app, identifica qué tarea te quita tiempo o genera errores: atención al cliente, inventarios, contenido, pedidos o citas. La IA solo funciona si resuelve un problema real.

2. Detecta patrones con datos simples

La IA aprende con “recetas claras”: datos. Analiza lo que ya tienes:

  • días de mayor venta,
  • preguntas frecuentes,
  • procesos repetitivos.Google Analytics, Trends y Google My Business ayudan a validar intuiciones.

3. Elige una tarea repetitiva que puedas automatizar en 24 horas

Evita empezar por lo complicado. Prueba con:

  • mensajes automáticos,
  • un chatbot básico,
  • un formulario de pedidos,
  • un anuncio simple con segmentación automática.

4. Configura mensajes automáticos en WhatsApp Business

Herramientas como WhatsApp Business o ManyChat facilitan respuestas instantáneas, catálogos y secuencias automatizadas, devolviendo horas valiosas a la semana.

5. Usa Canva + IA para crear contenido rápido

La IA de Canva sugiere diseños, fotos y textos que permiten generar contenido sin saber de diseño, como lo hacen emprendedores que han aplicado el método Centauro.

6. Crea un pequeño sistema: anuncio + mensaje + formulario

El “combo mínimo de IA”:

  • anuncio en Instagram o Facebook (US$ 5–10),
  • mensaje automático en WhatsApp,
  • formulario de pedidos (Google Forms, Typeform).

7. Organiza tu negocio con herramientas simples

Google Sheets, Trello o Notion permiten ordenar pedidos, citas, tareas y procesos. La organización digital es parte esencial del “arco y flecha del Centauro”: estructura + ejecución.

8. Automatiza al menos un proceso interno

Es suficiente con uno: inventarios, recordatorios, reportes, envíos o citas. Esto crea tracción y libera tiempo para tareas estratégicas.

9. Mide lo que funcionó (y lo que no)

Evalúa:

  • vistas de anuncios,
  • respuestas automáticas,
  • pedidos recibidos,
  • formularios completados. La IA amplifica tu estrategia, pero tú ajustas la puntería.

10. Construye tu mentalidad de “Centauro Digital”

La ventaja no está en la herramienta, sino en la adaptación: aprender, probar, fallar rápido y volver a intentar. “El Centauro Digital no espera el momento perfecto; usa lo que tiene y corre”.

TAGS RELACIONADOS