En un país donde miles de negocios abren y cierran cada trimestre, adaptarse rápido ya no es una ventaja: es supervivencia. La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el impulso que diferencia a los emprendedores que optimizan sus tareas y procesos.
Según IBM, la IA permite automatizar tareas, predecir comportamientos, personalizar mensajes, optimizar operaciones y tomar decisiones basadas en datos. Para Miguel de la Roca, autor del libro “Centauro Digital”, la clave está en unir estrategia y tecnología: “El objetivo no es reemplazar lo humano, sino convertirse en un Centauro Digital: mitad estrategia, mitad tecnología”.
A continuación, una guía de 10 pasos prácticos para empezar hoy, inspirada en el enfoque del libro y en casos reales de emprendedores.
Los 10 pasos para iniciar en IA y automatización
1. Define tu problema (no la herramienta)
Antes de instalar una app, identifica qué tarea te quita tiempo o genera errores: atención al cliente, inventarios, contenido, pedidos o citas. La IA solo funciona si resuelve un problema real.
2. Detecta patrones con datos simples
La IA aprende con “recetas claras”: datos. Analiza lo que ya tienes:
- días de mayor venta,
- preguntas frecuentes,
- procesos repetitivos.Google Analytics, Trends y Google My Business ayudan a validar intuiciones.
3. Elige una tarea repetitiva que puedas automatizar en 24 horas
Evita empezar por lo complicado. Prueba con:
- mensajes automáticos,
- un chatbot básico,
- un formulario de pedidos,
- un anuncio simple con segmentación automática.
4. Configura mensajes automáticos en WhatsApp Business
Herramientas como WhatsApp Business o ManyChat facilitan respuestas instantáneas, catálogos y secuencias automatizadas, devolviendo horas valiosas a la semana.
5. Usa Canva + IA para crear contenido rápido
La IA de Canva sugiere diseños, fotos y textos que permiten generar contenido sin saber de diseño, como lo hacen emprendedores que han aplicado el método Centauro.
6. Crea un pequeño sistema: anuncio + mensaje + formulario
El “combo mínimo de IA”:
- anuncio en Instagram o Facebook (US$ 5–10),
- mensaje automático en WhatsApp,
- formulario de pedidos (Google Forms, Typeform).
7. Organiza tu negocio con herramientas simples
Google Sheets, Trello o Notion permiten ordenar pedidos, citas, tareas y procesos. La organización digital es parte esencial del “arco y flecha del Centauro”: estructura + ejecución.
8. Automatiza al menos un proceso interno
Es suficiente con uno: inventarios, recordatorios, reportes, envíos o citas. Esto crea tracción y libera tiempo para tareas estratégicas.
9. Mide lo que funcionó (y lo que no)
Evalúa:
- vistas de anuncios,
- respuestas automáticas,
- pedidos recibidos,
- formularios completados. La IA amplifica tu estrategia, pero tú ajustas la puntería.
10. Construye tu mentalidad de “Centauro Digital”
La ventaja no está en la herramienta, sino en la adaptación: aprender, probar, fallar rápido y volver a intentar. “El Centauro Digital no espera el momento perfecto; usa lo que tiene y corre”.