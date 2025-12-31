El trabajo remoto se ha convertido en una opción cada vez más atractiva durante la temporada de verano. La posibilidad de cumplir con las labores desde casa, la vivienda de un familiar, una cafetería o incluso al aire libre ha incrementado la necesidad de contar con dispositivos tecnológicos portátiles y eficientes.

En ese contexto, HONOR señala que el trabajo remoto no implica menor exigencia, sino la necesidad de herramientas adecuadas que permitan equilibrar productividad y comodidad, sin importar el lugar desde donde se trabaje.

HONOR Pad 10: portabilidad sin perder funcionalidad

Aunque muchos asocian las tablets únicamente con el entretenimiento, la HONOR Pad 10 se presenta como una alternativa funcional para el trabajo remoto. Gracias a su teclado incluido, puede transformarse en una laptop ligera, ideal para quienes priorizan la movilidad.

El dispositivo cuenta con un procesador potente, amplia memoria RAM y una batería de 10,100 mAh, diseñada para largas jornadas laborales. Además, incorpora una pantalla de alta resolución con protección ocular y un sistema de seis altavoces que mejora la experiencia de uso diario.

HONOR MagicBook Pro 14: rendimiento para tareas exigentes

Para quienes realizan tareas más demandantes, la HONOR MagicBook Pro 14 se posiciona como una opción orientada a la productividad intensiva. Con un grosor de apenas 15.9 mm, integra un procesador Intel Core Ultra y una batería de 92Wh, capaz de ofrecer hasta 12 horas de uso típico de oficina.

Su diseño delgado y liviano permite trabajar durante toda la jornada sin depender de un tomacorriente.

Accesorios clave para trabajar sin interrupciones

El ecosistema para el trabajo remoto se complementa con accesorios diseñados para la movilidad:

HONOR CHOICE SuperCharge Power Bank: batería portátil de 10,000 mAh con puertos USB-C y USB-A, compatible con smartphones, tablets y laptops.

batería portátil de 10,000 mAh con puertos USB-C y USB-A, compatible con smartphones, tablets y laptops. HONOR CHOICE Earbuds Clip: audífonos ultraligeros con cancelación de ruido con IA, certificación IP54 y hasta 36 horas de autonomía, ideales para reuniones virtuales.

audífonos ultraligeros con cancelación de ruido con IA, certificación IP54 y hasta 36 horas de autonomía, ideales para reuniones virtuales. HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker Pro: altavoz portátil con hasta 12 horas de batería, certificación IP67 y sonido potente incluso en exteriores.

Disponibilidad en Perú

Los dispositivos y accesorios orientados al trabajo remoto durante el verano se encuentran disponibles en las 16 tiendas físicas de HONOR a nivel nacional y en su tienda online oficial.