La experiencia auditiva de un televisor no depende únicamente de la potencia de sus parlantes. Su ubicación dentro de la sala puede modificar por completo la percepción del audio, generando ecos, distorsiones o pérdida de nitidez.

“Hasta el 42% de los problemas de sonido reportados por los usuarios se deben exclusivamente a una mala ubicación del televisor y no al equipo en sí”, señaló Patricia Paulet, subdirectora de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

Por ello, elegir el lugar adecuado puede mejorar significativamente el rendimiento sin necesidad de adquirir barras de sonido u otros accesorios.

Dónde ubicar la TV para mejorar la calidad sonora

Los especialistas recomiendan evitar colocar el televisor dentro de compartimentos cerrados o muebles ajustados. Muchos modelos actuales proyectan el sonido hacia la parte posterior o inferior, y al encajarlos se generan resonancias que deterioran la calidad del audio.

Lo ideal es:

Colocar la TV sobre un mueble bajo , con varios centímetros de separación respecto de la pared.

, con respecto de la pared. Dejar espacio libre en los laterales para permitir la propagación uniforme del sonido.

La altura también importa

El centro de la pantalla debe quedar a la altura de los ojos del espectador.

Si el televisor está demasiado alto:

El sonido se dirige hacia el suelo.

Regresa con múltiples rebotes.

Se pierde claridad en voces y diálogos.

Errores comunes que afectan la acústica

1. Encajar la TV en un espacio estrecho

Provoca distorsiones, especialmente en graves, y genera un sonido “encerrado”.

2. Colgarla totalmente pegada a la pared

Aunque resulta estético, aumenta los rebotes inmediatos y produce un audio difuso.

3. Colocarla demasiado alta

Las ondas viajan en un ángulo incorrecto y se dispersan antes de llegar al oyente.

Cómo organizar la sala para una mejor acústica

La disposición de los muebles también influye en la claridad del sonido.

“La mejora acústica puede aumentar entre un 25% y 30% con simples ajustes en la posición del televisor y la redistribución del mobiliario”, precisó Paulet.

Recomendaciones adicionales: