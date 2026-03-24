En el marco de las Elecciones Generales 2026 en Perú, la empresa tecnológica Google recomendó el uso de sus herramientas digitales basadas en inteligencia artificial (IA) para complementar el análisis de propuestas electorales y contribuir a un voto informado.

Además de la plataforma Voto Informado, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los ciudadanos pueden utilizar herramientas como NotebookLM y Gemini para revisar y comprender los planes de gobierno de los candidatos.

NotebookLM permite analizar propuestas oficiales

Una de las herramientas destacadas es NotebookLM, que permite a los usuarios cargar documentos oficiales y realizar consultas específicas sobre su contenido.

Para utilizar esta plataforma, los ciudadanos deben descargar previamente los planes de gobierno desde el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o desde la plataforma multimedia de las Elecciones 2026 de la Agencia Andina.

Posteriormente, los documentos pueden subirse a un cuaderno nuevo dentro de NotebookLM, donde los usuarios podrán formular preguntas relacionadas con temas como:

Seguridad

Salud

Economía

Educación

Las respuestas generadas se basan directamente en la información cargada, lo que facilita la comparación entre propuestas y la comprensión de las prioridades de cada candidato.

Gemini ayuda a entender términos técnicos

Otra herramienta mencionada es Gemini, un asistente basado en inteligencia artificial que permite traducir términos técnicos a un lenguaje más sencillo.

Con esta tecnología, los ciudadanos pueden comprender conceptos complejos presentes en los planes de gobierno y evaluar cómo las propuestas podrían impactar en su vida cotidiana.

Este tipo de herramientas busca facilitar el acceso a la información y promover una participación electoral más informada.

Verificación de información y detección de desinformación

En un contexto donde la desinformación puede influir en la percepción pública, Google destacó el uso de herramientas para verificar contenido en tiempo real.

La plataforma Google Noticias incorpora etiquetas de Fact Check, que indican si una afirmación realizada durante campañas electorales ha sido verificada por organizaciones especializadas.

Asimismo, la herramienta Google Lens permite realizar búsquedas inversas de imágenes para conocer su origen y verificar si una fotografía ha sido utilizada fuera de contexto.

Para usar Google Lens, el usuario debe hacer clic derecho sobre una imagen y seleccionar la opción Buscar, lo que permite identificar si la foto es reciente o antigua, además de obtener resultados relacionados con su contenido.

Tecnologías para detectar contenido generado con IA

Otra tecnología mencionada es SynthID, que permite identificar contenido generado mediante inteligencia artificial a través de marcas digitales.

Esta herramienta se integra al asistente Gemini y puede detectar si una imagen fue creada con modelos de generación visual como Nano Banana, desarrollado para crear imágenes mediante IA.

El uso de estas herramientas representa una nueva etapa en la participación ciudadana durante procesos electorales, donde la verificación de información cobra mayor relevancia.

¿Cómo practicar para que tu voto sea válido?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que, para que un voto sea válido, los electores deben marcar con cruz (+) o aspa (X) dentro del recuadro correspondiente en la cédula de votación.

No se consideran válidos trazos como círculos, checks u otras marcas distintas.

Además, cada una de las cinco columnas de la cédula corresponde a una elección diferente. Si una columna queda en blanco o es anulada por error, las demás que estén correctamente marcadas serán consideradas válidas.