Las celebraciones de fin de año son una de las principales temporadas de viaje para las familias peruanas. Ya sea para visitar el interior del país o aventurarse a un destino internacional, el teléfono móvil se ha convertido en un aliado clave para planificar, organizar y resolver imprevistos antes y durante el trayecto.

En ese contexto, Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, comparte cinco herramientas esenciales del celular que permiten tener mayor control del viaje y desplazarse con más seguridad.

1. Aplicaciones para organizar la estadía

Definir el hospedaje es uno de los primeros pasos al planificar un viaje. Plataformas como Airbnb y Booking permiten revisar reseñas, precios y disponibilidad de alojamientos según el estilo de viaje.

Además, contar con un equipo de larga duración de batería facilita realizar búsquedas y reservas en cualquier momento, incluso durante traslados prolongados.

2. Inteligencia artificial para armar el itinerario

La planificación de rutas y lugares turísticos suele ser una de las tareas más demandantes. Herramientas basadas en inteligencia artificial como Gemini permiten crear itinerarios tentativos en pocos segundos.

Estos planes pueden exportarse a Google Drive como documentos compartidos, facilitando la coordinación entre todos los integrantes del viaje y mejorando la organización general.

3. Traducción en tiempo real para destinos internacionales

El idioma puede convertirse en una barrera al viajar al extranjero, especialmente en países donde el inglés no es predominante. En estos casos, Google Lens permite traducir textos en tiempo real utilizando la cámara del celular.

Si se descargan los paquetes de idiomas, la aplicación también funciona sin conexión a Internet, lo que la convierte en un respaldo útil durante viajes fuera del país.

4. Mapas y navegación sin conexión

Para movilizarse en destinos nuevos, las aplicaciones de navegación son indispensables. Google Maps y Waze ofrecen rutas actualizadas, estimaciones de tiempo y reseñas de lugares cercanos.

En el caso de Google Maps, la opción de mapas offline resulta especialmente útil para viajes a zonas rurales o con baja señal de Internet.

5. Investigación previa del destino

Informarse antes de viajar ayuda a reducir imprevistos y a descubrir atractivos poco conocidos. Aplicaciones como Culture Trip brindan artículos y recomendaciones, mientras que YouTube reúne videos con consejos prácticos que complementan las guías tradicionales.

Un aliado tecnológico para viajar con mayor seguridad

Según Olave, comprender y gestionar estas aplicaciones convierte al celular en un apoyo constante durante cualquier ruta. En temporadas de alta movilidad, como fin de año, aprovechar estas herramientas permite viajar con mayor organización, seguridad y tranquilidad.