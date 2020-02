Galaxy Note 10 Plus: Todo lo que tienes que saber de uno de los celulares más completos del mercado

Sin lugar a dudas el Galaxy Note 10 Plus de Samsung es uno de los celulares más completos del mercado. En esta nota te mostraremos sus características y todo lo que tienes que saber de este equipo que promete ser tu mano derecha en cualquier actividad.

Estética

Antes de escoger qué móvil adquirir muchos nos fijamos en el aspecto. Con una pantalla de 6.8 pulgadas cubre casi todo el borde del celular, prácticamente sin biseles, convirtiéndolo perfecto para la reproducción de videos en cualquier plataforma. Su resolución es de 3,040 x 1,440 pixeles.

En la parte derecha del móvil no se encuentra ningún botón. Para subir y bajar volumen, como también encender el equipo tienes que presionar en el lado izquierdo. Esta versión no tiene conector de audífonos con entrada común, sino uno personalizado tipo C que viene en su caja.

La parte trasera del celular es muy atractiva y refleja perfectamente todo lo que se le cruce.

Para desbloquear el móvil tenemos las opciones del lector de huellas (ubicado en la pantalla), reconocimiento facial, patrón, PIN y contraseña. Cabe recordar que también es resistente al agua.

Memoria

Si eres de las personas que acostumbra a descargar una infinidad de archivos no habrá ningún problema porque el Galaxy Note 10 Plus tiene 256 GB (también hay de 512 GB) de almacenamiento y tiene una ranura para colocar una microSD que puede ampliar la capacidad hasta 1 TB.

Para los que acostumbran a descargar juegos pesados, este móvil tiene 12 GB de memoria RAM para disfrutar sin interrupciones técnicas. Su procesador es de 2.84 GHz Snapdragon 855.

Batería

Con 4,300mAh garantiza una durabilidad de casi dos días. Esto es relativo, dependiendo del uso que le dé el usuario, sin embargo, no se descarga con facilidad.

El Galaxy Note 10 Plus puede cargarse al 100 por ciento en una hora con siete minutos si se usa el adaptador de 25 vatios. También se puede alimentar de energía con un cargador de 45 vatios.

Cámara

La parte trasera está armada con tres cámaras. Una tiene un sensor principal de 12 megapíxeles (MP) con tecnología Dual Píxel y estabilización óptica, otra un sensor gran angular de 16 MP y la última es un teleobjetivo de 12 MP.

Si al momento de capturar una imagen se genera la molestia de que no se muestra el paisaje completo, con la opción de 0.5 x se solucionará el problema. ¿Quieres verlo?

Foto normal de 1.0 x

Foto ampliada con 0.5 x

Ambas cámaras tienen la opción de video dinámico que difuminará lo que esté ubicado detrás del objeto que enfocas. Sin necesidad de más palabras, en este video te explicamos.

Galaxy Note 10 Plus: Todo lo que tienes que saber de uno de los celulares más completos del mercado

S-PEN

Lo mejor lo dejamos para el final. Este lápiz que viene con el equipo es una completa ayuda que será prácticamente como un control remoto al momento de reproducir videos y música, también para apuntar cualquier dato que quieras recordar más tarde.

Al momento de retirarlo del Galaxy Note 10 Plus la pantalla se enciende automáticamente para que escribas lo que te plazca. Presionando el botón del S-PEN se abre la opción para tomar fotos y también se puede capturar la imagen. Manteniendo apretado, apuntando a la pantalla del celular y girando la mano se puede cambiar de opción.

Si quieres observar un video en YouTube y quieras ubicar tu móvil un poco lejos de ti no habrá ningún problema para subir o bajar el volumen, ni para cambiar de opción porque presionando el botón del lápiz y girando hacia arriba, abajo, derecha y izquierda se pueden cumplir tus deseos. Una maravilla.

Precio

Su valor varía en el mercado desde los S/4939 hasta los S/5629. Puede ser menor dependiendo del plan que la operadora te proponga.