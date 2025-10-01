Samsung presentó el Galaxy Z Flip7, un teléfono plegable que marca una nueva etapa en la integración de inteligencia artificial (IA) en dispositivos móviles. Este modelo, el más delgado de la serie Galaxy Z Flip hasta la fecha, busca posicionarse como una herramienta cotidiana al incorporar funciones diseñadas para facilitar tareas diarias, mejorar la calidad fotográfica y personalizar la experiencia del usuario.

Uno de los elementos más destacados del Z Flip7 es la incorporación de Galaxy AI, una suite de funciones basadas en inteligencia artificial que permite ejecutar comandos de voz, traducir conversaciones en tiempo real, mejorar fotos automáticamente y convertir notas desordenadas en documentos legibles.

Entre las funciones impulsadas por Galaxy AI están:

Ventana Flex y comandos de voz : permite consultar información, gestionar citas o realizar tareas sin abrir el dispositivo.

: permite consultar información, gestionar citas o realizar tareas sin abrir el dispositivo. Fotografía inteligente : la cámara de 50 MP optimiza automáticamente las imágenes en distintas condiciones de luz y aplica filtros en tiempo real.

: la cámara de 50 MP optimiza automáticamente las imágenes en distintas condiciones de luz y aplica filtros en tiempo real. Personalización dinámica : adapta fondos, emojis y widgets al estilo del usuario de forma automática.

: adapta fondos, emojis y widgets al estilo del usuario de forma automática. Asistente de Notas : organiza ideas y transcribe grabaciones de voz con un solo toque.

: organiza ideas y transcribe grabaciones de voz con un solo toque. Traducción en tiempo real: permite comunicarse en varios idiomas durante llamadas o conversaciones cara a cara.

El equipo tiene un peso de 188 gramos y mantiene el diseño compacto que caracteriza a la línea Z Flip, sin dejar de lado la potencia tecnológica. De acuerdo con Samsung, el objetivo del nuevo modelo es redefinir cómo la tecnología puede integrarse en la vida diaria con un enfoque funcional y adaptado a las necesidades de los usuarios actuales.

El Galaxy Z Flip7 ya está disponible en diversos mercados y se espera que llegue a Perú en las próximas semanas. La marca destaca que su integración de IA no reemplaza al usuario, pero sí busca asistirlo en actividades cotidianas mediante herramientas intuitivas.