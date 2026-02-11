La Generación Z, jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, está redefiniendo la manera en que se consume contenido educativo y empresarial.

Según datos citados por la consultora Nielsen, el 92% utiliza YouTube, el 85% Instagram, el 78% aprende mediante videos cortos y el 75% estudia desde el smartphone. Además, su nivel promedio de atención es de ocho segundos.

Para Diego Montes Barrenechea, cofundador de Neural Brand, esta generación no rechaza aprender, sino los formatos extensos.

“La Gen Z no rechaza aprender, rechaza los formatos largos. Si una empresa quiere conectar con ellos, debe enseñar en los mismos formatos que consumen todos los días: videos cortos, visuales y directos”, señala.

Cinco lecciones clave para empresas

El especialista identifica cinco recomendaciones para captar la atención de este público:

1️⃣ Lo corto no es superficial

El microlearning, videos entre 30 y 180 segundos, puede incrementar la retención hasta en 20% frente a formatos extensos. La Gen Z aprende en momentos breves pero frecuentes.

2️⃣ Los primeros tres segundos son decisivos

Con una atención promedio de ocho segundos, el mensaje principal debe aparecer al inicio o plantearse como pregunta que enganche.

3️⃣ Aprender mientras se entretienen

El llamado “edutainment” —mezcla de educación y entretenimiento— es el formato dominante. Tutoriales, hacks y explicaciones visuales generan mayor recordación.

4️⃣ Estructura simple y clara

Hook inicial, una sola idea central y cierre con acción o reflexión. Esta fórmula mejora los indicadores de comprensión.

5️⃣ Personalización basada en métricas

Analizar retención, comentarios y tasa de repetición permite ajustar contenidos y competir incluso frente a grandes marcas.

El rol de la inteligencia artificial

Montes añade que la inteligencia artificial y el uso de técnicas de prompt engineering permiten generar guiones, preguntas gancho y esquemas de video en minutos.

“Las herramientas tecnológicas permiten experimentar y adaptar mensajes para distintos públicos de manera ágil. La innovación surge al combinar creatividad humana con soluciones digitales”, sostiene.

En un entorno dominado por la inmediatez, las empresas que adapten su comunicación a formatos breves, dinámicos y personalizados tendrán mayor probabilidad de captar la atención de la Generación Z.