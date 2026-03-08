Este 8 de marzo, el buscador Google presentó un doodle especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, dedicado a las pioneras de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

La ilustración, visible en la página principal del buscador en la mayoría de países, destaca el papel fundamental de mujeres científicas, exploradoras y visionarias cuyas contribuciones permitieron avances que ayudaron a construir las bases del mundo moderno.

El doodle muestra de forma simbólica a investigadoras que, desde distintas disciplinas, ampliaron el conocimiento humano sobre el planeta y el universo.

Un reconocimiento a las pioneras de la ciencia

La iniciativa de Google busca reconocer el legado de mujeres que realizaron descubrimientos clave en diversas áreas del conocimiento, desde la observación de las estrellas hasta la exploración de los océanos.

El mensaje del doodle resalta a quienes “se atrevieron a ser curiosas”, abriendo camino para futuras generaciones de investigadoras.

Según la compañía tecnológica, las contribuciones de estas científicas continúan inspirando a niñas y jóvenes interesadas en carreras relacionadas con STEM.

Una fecha histórica para la igualdad

El Naciones Unidas reconoció oficialmente el Día Internacional de la Mujer en 1975, consolidando la fecha como un espacio global para visibilizar los aportes de las mujeres en distintos ámbitos y promover la igualdad de género.

Google suele conmemorar esta efeméride cada año mediante doodles temáticos. En 2025, por ejemplo, el buscador también destacó a mujeres visionarias en los campos de la ciencia y la tecnología.

En esa ocasión, la compañía señaló que los logros representados en la ilustración son solo una pequeña parte de las contribuciones femeninas a la ciencia a lo largo de la historia.

Persisten brechas en carreras STEM

A pesar de los avances, las áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología aún presentan una participación femenina menor en comparación con otros sectores.

Actualmente, las mujeres representan aproximadamente el 29 % de la fuerza laboral mundial en campos STEM.

Sin embargo, esta cifra continúa creciendo gracias a programas educativos, iniciativas científicas y proyectos que buscan fomentar la participación de niñas y jóvenes en estas disciplinas.