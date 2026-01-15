Google presentó una nueva herramienta de inteligencia artificial integrada en Google Classroom que permite transformar clases en podcasts educativos de manera automatizada.

La función está impulsada por Gemini y busca adaptar los contenidos académicos a formatos más cercanos al consumo digital, especialmente entre estudiantes habituados al audio bajo demanda.

“El uso de formatos como el podcast puede incrementar hasta en un 45% la retención de información en estudiantes que consumen contenidos digitales de manera habitual”, señaló Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

¿Cómo funciona la herramienta de Gemini en Classroom?

La función se encuentra disponible dentro del entorno de Gemini en Google Classroom. Desde allí, los docentes pueden definir el nivel educativo, seleccionar el tema central de la lección y establecer los objetivos de aprendizaje.

Con esa información, la inteligencia artificial genera un contenido en audio alineado con la planificación académica, que luego puede ser revisado y ajustado por el profesor antes de su publicación.

Clases personalizadas en formato conversacional

Uno de los principales atractivos de esta herramienta es su alto nivel de personalización. Los docentes pueden elegir cuántas voces participarán en el podcast y definir el estilo del diálogo, que puede variar entre entrevistas estructuradas, conversaciones informales o mesas de discusión.

“La personalización del contenido educativo mediante IA puede mejorar la participación estudiantil en aproximadamente un 35%, siempre que el docente mantenga un rol activo en la supervisión del material”, explicó Paulet.

Esta función está disponible para usuarios con suscripciones a Google Workspace Education en sus versiones Fundamentals, Standard y Plus.

El auge del podcast en el aprendizaje

La iniciativa responde a una tendencia creciente en el consumo de audio educativo. En Estados Unidos, cerca de 35 millones de personas de la Generación Z escuchan podcasts de forma mensual, lo que ha impulsado a universidades y centros educativos a adoptar este formato.

El podcast permite a los estudiantes repetir los contenidos, aprender a su propio ritmo y recuperar clases perdidas, fortaleciendo el aprendizaje autónomo y flexible.

IA en el aula: beneficios y precauciones

Pese a sus ventajas, Google remarcó que los contenidos generados con Gemini deben ser revisados por los docentes para garantizar su precisión y adecuación pedagógica.

“Si bien la IA puede optimizar hasta en un 40% el tiempo de preparación de clases, la validación humana sigue siendo clave para asegurar la calidad académica”, advirtió Paulet.

La función Gemini para Classroom fue lanzada inicialmente en 2024 y ha recibido mejoras progresivas enfocadas en materiales personalizados y planes de clase dinámicos.

Además de los podcasts, Google Classroom permite crear evaluaciones mediante IA a partir de documentos cargados desde Google Drive o textos ingresados manualmente, con opción de exportarlos a Google Forms o Documentos.