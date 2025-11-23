Google Vuelos presentó Ofertas de vuelos, una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) que promete simplificar la búsqueda de pasajes aéreos y permitir a los usuarios encontrar opciones personalizadas sin necesidad de revisar manualmente múltiples combinaciones de fechas y destinos.
Según la compañía, el diferencial de esta función es que los viajeros pueden describir su viaje ideal “como si hablaran con un amigo”, y la IA procesará la solicitud para ofrecer alternativas basadas en datos actualizados de cientos de aerolíneas y plataformas de reserva.
Cómo funciona la herramienta
Para usarla, las personas pueden ingresar búsquedas en lenguaje cotidiano como: “Quiero una semana de vacaciones en febrero desde Ciudad de México, busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida.”
La IA interpreta matices del pedido —preferencias, clima, duración, escalas o presupuesto— y presenta opciones relevantes basadas en información en tiempo real de Google Vuelos.
La herramienta ya está disponible en más de 200 países y en más de 60 idiomas, entre ellos español latinoamericano y portugués brasileño.
IA para reducir la complejidad al planear un viaje
Google señala que planificar vacaciones puede resultar abrumador por la gran cantidad de alternativas y variables a considerar. Con esta solución, la empresa busca que la experiencia sea más rápida, simple y personalizada.
Más información ha sido compartida en el blog oficial Esto es Google, donde se detallan los alcances de la herramienta.