Google Vuelos presentó Ofertas de vuelos, una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) que promete simplificar la búsqueda de pasajes aéreos y permitir a los usuarios encontrar opciones personalizadas sin necesidad de revisar manualmente múltiples combinaciones de fechas y destinos.

Según la compañía, el diferencial de esta función es que los viajeros pueden describir su viaje ideal “como si hablaran con un amigo”, y la IA procesará la solicitud para ofrecer alternativas basadas en datos actualizados de cientos de aerolíneas y plataformas de reserva.

Ofertas de vuelos, la nueva función de Google Vuelos que encuentra los viajes más baratos cuando le describes tus vacaciones.

Cómo funciona la herramienta

Para usarla, las personas pueden ingresar búsquedas en lenguaje cotidiano como: “Quiero una semana de vacaciones en febrero desde Ciudad de México, busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida.”

La IA interpreta matices del pedido —preferencias, clima, duración, escalas o presupuesto— y presenta opciones relevantes basadas en información en tiempo real de Google Vuelos.

La herramienta ya está disponible en más de 200 países y en más de 60 idiomas, entre ellos español latinoamericano y portugués brasileño.

IA para reducir la complejidad al planear un viaje

Google señala que planificar vacaciones puede resultar abrumador por la gran cantidad de alternativas y variables a considerar. Con esta solución, la empresa busca que la experiencia sea más rápida, simple y personalizada.

Más información ha sido compartida en el blog oficial Esto es Google, donde se detallan los alcances de la herramienta.