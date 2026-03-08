Google anunció el lanzamiento de Nano Banana 2, un nuevo modelo de generación de imágenes basado en Gemini 3.1 Flash Image, que busca combinar mayor velocidad, calidad visual y control creativo en la creación de contenido con inteligencia artificial.

La herramienta fue presentada por Naina Raisinghani, product manager de Google DeepMind, y surge como una evolución de los modelos anteriores Nano Banana y Nano Banana Pro, utilizados para generar y editar imágenes mediante IA.

Según la compañía, el nuevo sistema integra la capacidad de razonamiento y calidad visual de la versión Pro con la rapidez del modelo Gemini Flash, lo que permite producir imágenes de alta fidelidad en menos tiempo.

Mayor precisión en texto, datos y visualizaciones

Una de las principales mejoras de Nano Banana 2 es su capacidad para representar información del mundo real y generar contenido visual basado en datos.

El modelo utiliza la base de conocimiento de Gemini y puede trabajar con información en tiempo real e imágenes provenientes de búsquedas web, lo que facilita crear:

infografías

diagramas automáticos

visualizaciones de datos

materiales educativos o de marketing.

Además, el sistema mejora la generación de texto dentro de imágenes, permitiendo crear piezas gráficas con textos legibles y también traducir contenido visual a diferentes idiomas.

Más control creativo y fidelidad visual

El modelo también introduce mejoras en la coherencia visual y el control creativo durante la generación de imágenes.

Entre sus capacidades destaca la posibilidad de mantener la apariencia de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos dentro de una misma escena, lo que facilita la creación de narrativas visuales o guiones gráficos.

Asimismo, Nano Banana 2 permite:

seguir instrucciones complejas con mayor precisión

generar imágenes con resoluciones desde 512 píxeles hasta 4K

producir detalles más nítidos, texturas más ricas e iluminación más realista.

Disponibilidad en productos de Google

Google informó que Nano Banana 2 se integrará en diversos servicios de la compañía, entre ellos:

la aplicación Gemini

el Buscador de Google en modo IA y Google Lens

en modo IA y Google Lens AI Studio y la API de Gemini

Google Cloud mediante Vertex AI

la plataforma Flow

Google Ads, para apoyar la creación de campañas publicitarias.

Herramientas para identificar contenido generado por IA

El lanzamiento también incluye avances en trazabilidad y seguridad. Google señaló que el sistema incorpora tecnologías como SynthID, que permite identificar contenido generado con inteligencia artificial, junto con credenciales C2PA para rastrear la procedencia de las imágenes.

Según la compañía, la herramienta de verificación de SynthID en la aplicación Gemini ha sido utilizada más de 20 millones de veces desde su lanzamiento para detectar contenido generado por IA.