La temporada de fin de año en Perú combina celebraciones familiares con una alta carga logística. Frente a este escenario, Google difundió una guía con cinco recomendaciones para aprovechar sus herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y optimizar tiempo y presupuesto durante las celebraciones de diciembre y Año Nuevo 2026.

Según la compañía, la IA permite anticiparse a gastos, organizar tareas y personalizar experiencias, desde viajes hasta recuerdos fotográficos.

Viajes más eficientes con Google Flights

Para quienes planean viajar fuera de Lima o a otras regiones del país, Google recomienda utilizar Google Flights.La herramienta analiza datos históricos y precios de múltiples aerolíneas para sugerir el mejor momento de compra y alertar sobre ofertas, ayudando a obtener un mejor costo-beneficio en pasajes aéreos.

Invitaciones y diseños personalizados con IA

En el ámbito creativo, Google destaca el uso de modelos de generación de imágenes basados en su tecnología Gemini, que permiten diseñar invitaciones personalizadas para cenas de Nochebuena, intercambios de regalos o reuniones familiares, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Menús y presupuestos con Gemini

La IA Gemini puede funcionar como asistente culinario y organizador doméstico.Entre sus funciones se encuentra la creación de menús personalizados según ingredientes disponibles o dietas específicas, así como la elaboración de cronogramas de preparación para reducir el estrés previo a la cena del 24 o 31 de diciembre.

Compras inteligentes y comparación de precios

Para el consumidor peruano que investiga antes de comprar, Google recomienda Google Lens.Con solo tomar una fotografía de un producto, la herramienta permite comparar precios en tiempo real, revisar reseñas y encontrar alternativas más económicas antes de concretar la compra de regalos.

Mejores recuerdos con edición fotográfica automática

Las celebraciones suelen quedar registradas en fotografías que no siempre salen perfectas. Con Google Fotos, funciones como el Borrador Mágico o la mejora automática de imágenes permiten corregir detalles de iluminación o eliminar objetos no deseados de forma sencilla.