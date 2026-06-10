Google presentó nuevas funciones integradas en el Buscador, Google Maps, Waze y Gemini con el objetivo de facilitar el acceso a información y servicios relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Las herramientas permiten consultar marcadores en vivo, alineaciones, posiciones, noticias, rutas de acceso a los estadios y contenido personalizado sobre equipos y jugadores durante el desarrollo del torneo.

Resultados y estadísticas en tiempo real desde el Buscador

Google informó que los usuarios podrán acceder a información actualizada de los partidos directamente desde el Buscador. Al consultar encuentros específicos, se mostrarán marcadores en vivo, alineaciones, tablas de posiciones, noticias y publicaciones relacionadas.

Además, será posible fijar los resultados de un partido o de un equipo favorito en la pantalla de bloqueo de dispositivos Android e iOS para recibir actualizaciones antes, durante y después de cada encuentro.

Modo IA ofrecerá explicaciones y contenido interactivo

Otra de las novedades es la integración de Modo IA en el Buscador, que permitirá resolver consultas complejas relacionadas con el fútbol, los equipos y las reglas del torneo.

La herramienta podrá generar visualizaciones interactivas para explicar conceptos tácticos, como formaciones de juego y estrategias utilizadas por los entrenadores.

Según Google, estas capacidades ya están disponibles para los usuarios de las versiones Pro y Ultra de Modo IA y se ampliarán progresivamente al resto de usuarios durante el año.

Maps y Waze ayudarán a planificar rutas hacia los partidos

Google Maps y Waze incorporarán información actualizada sobre tráfico, cierres de calles y zonas peatonales en las ciudades sede del Mundial.

La compañía también actualizó imágenes de Street View de varios estadios para facilitar la planificación de los desplazamientos de los asistentes.

En el caso de Waze, los conductores podrán visualizar marcadores en vivo mientras el vehículo se encuentre detenido.

Por otro lado, Maps permitirá encontrar restaurantes, bares y establecimientos donde ver los partidos mediante consultas realizadas con herramientas de inteligencia artificial integradas en la aplicación.

Gemini suma información deportiva y generación de imágenes

La aplicación Gemini ofrecerá acceso a marcadores en vivo, posiciones, noticias de última hora y resúmenes de los encuentros conforme se desarrollen los partidos.

Asimismo, Google anunció nuevas plantillas de generación de imágenes que permitirán a los aficionados crear contenido personalizado utilizando fotografías propias para aparecer virtualmente celebrando en estadios o vistiendo los colores de su selección.

La compañía indicó que estas funciones llegarán de forma gradual a los usuarios de Gemini en distintos mercados.

Además, los suscriptores de los planes Plus, Pro y Ultra podrán utilizar las Acciones Programadas de Gemini para recibir resúmenes automáticos de noticias de fútbol, resultados y actualizaciones personalizadas sobre equipos y jugadores favoritos.