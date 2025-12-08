Google presentó el informe “El Año en Búsquedas 2025”, el resumen anual que identifica los temas, preguntas y figuras que generaron el mayor crecimiento de búsquedas en el Perú. De acuerdo con el documento, el país mostró un intenso interés deportivo: “mundial de clubes” y “mundial sub 20” encabezaron las tendencias, junto con numerosas búsquedas relacionadas con partidos de la selección peruana.

La coyuntura política también ocupó un lugar central. Consultas como “retiro AFP 2025”, “cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, “José Jerí” o “cómo saber si estoy afiliado a un partido político” revelan la necesidad de información confiable en un año marcado por decisiones institucionales y cambios públicos relevantes.

Entretenimiento, cultura digital y tendencias virales

Las búsquedas sobre películas y series mostraron el fuerte impacto del entretenimiento global. Títulos como “Destino Final”, “Lilo y Stitch”, “El Conjuro 4” y la segunda temporada de “El Juego del Calamar” destacaron entre los contenidos audiovisuales más buscados.

En el ámbito musical, los rankings estuvieron dominados por letras de canciones virales como “debí tirar más fotos”, “baile inolvidable” y “papasito de Karol G”, evidenciando el vínculo entre hábitos digitales y redes sociales. Asimismo, la pregunta “¿Qué significa tralalero tralala?”, una expresión viral, encabezó las consultas del tipo “qué”.

El informe también muestra la búsqueda de información ante pérdidas que impactaron a la población. En la categoría “Nos dejaron”, destacaron figuras como Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, Leo Dan y el Papa Francisco.

Consultas prácticas, humor digital y fenómenos culturales

Los peruanos también usaron Google para resolver dudas cotidianas o urgentes: desde “cómo saber mi código postal” y “cómo está el clima en Lima”, hasta consultas curiosas como “cómo votar en el mundial de desayunos”. Preguntas como “cuándo dan la CTS”, “cuándo es feriado” o “cuándo empiezan las elecciones presidenciales en Perú” reflejan necesidades informativas de carácter laboral y cívico.

Cómo se elaboró el ranking

Google indicó que el listado se construyó a partir del análisis de más de mil millones de búsquedas, utilizando Google Trends y otras herramientas internas. Se filtró el contenido repetido y no auténtico para reflejar las tendencias reales del año.

Preguntas y respuestas

¿Qué fue lo más buscado por los peruanos en 2025?

El fútbol lideró las tendencias, seguido por temas políticos, estrenos audiovisuales y fenómenos digitales.

Qué categoría tuvo mayor crecimiento?

Los términos deportivos y las consultas políticas encabezaron las tendencias anuales.

Qué preguntas fueron más recurrentes?

“¿Qué significa tralalero tralala?”, “¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político?” y “¿Cuándo murió el Papa Francisco?”.

Qué artistas o figuras destacaron en búsquedas?

Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, el Papa Francisco y Leo Dan.

Dónde ver las listas completas?

En el sitio oficial: yearinsearch.google/trends.