La compañía de seguridad informática ESET advirtió que los teléfonos móviles pueden ser vulnerados sin mostrar alertas evidentes, ya que los cibercriminales buscan actuar de manera silenciosa para evitar ser detectados por los usuarios.

Según especialistas de la empresa, existen señales sutiles que podrían indicar que un dispositivo ha sido comprometido, permitiendo a terceros acceder a información personal, cuentas bancarias, correos electrónicos o redes sociales.

Señal 1: La batería se agota más rápido de lo normal

Uno de los primeros indicios de un posible hackeo es el consumo inusual de batería, especialmente cuando el teléfono se calienta o muestra actividad incluso sin estar en uso.

Este comportamiento puede indicar que existen procesos ejecutándose en segundo plano, como programas maliciosos que recopilan información o envían datos sin conocimiento del usuario.

Entre las acciones recomendadas se encuentran:

Revisar qué aplicaciones consumen más batería.

Identificar apps desconocidas o con nombres sospechosos.

Verificar los permisos otorgados a las aplicaciones, como acceso a cámara o micrófono.

Señal 2: El teléfono realiza acciones sin intervención del usuario

Otra señal importante ocurre cuando el dispositivo abre o cierra aplicaciones por sí solo, o aparecen mensajes enviados sin autorización.

También puede detectarse mediante:

Recepción de códigos de verificación no solicitados.

Cambios inesperados en configuraciones del sistema.

Sesiones activas en aplicaciones desconocidas.

Ante estos casos, los especialistas recomiendan cambiar contraseñas inmediatamente, cerrar sesiones abiertas y activar la verificación en dos pasos para reforzar la seguridad.

Señal 3: Aumento inusual en el consumo de datos

El uso excesivo de datos móviles puede ser otra señal de alerta, especialmente cuando ocurre sin cambios en el uso habitual del dispositivo.

Esto puede manifestarse como:

Incremento repentino del consumo de datos.

Actividad en horarios en los que el teléfono no se utiliza.

Aplicaciones que usan datos sin haber sido abiertas.

Según los expertos, estas situaciones pueden indicar que el dispositivo está enviando información a servidores externos o ejecutando procesos maliciosos.

Qué hacer si sospechas que tu celular fue hackeado

Ante cualquiera de estas señales, los especialistas recomiendan tomar medidas inmediatas para reducir el impacto:

Desinstalar aplicaciones desconocidas.

Limitar el acceso a internet de apps sospechosas.

Realizar un escaneo de seguridad en el dispositivo.

Instalar soluciones de protección confiables.

La investigadora de seguridad informática Martina López, de ESET Latinoamérica, señaló que la detección temprana es fundamental para evitar daños mayores.

“Detectar a tiempo estos comportamientos anómalos en el teléfono permite actuar antes de que el impacto sea mayor y proteger la información personal”, indicó.