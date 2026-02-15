HONOR lanzó en el mercado peruano el HONOR Magic8 Lite, un smartphone diseñado para usuarios que priorizan resistencia, autonomía y desempeño sostenido en el día a día. El equipo, perteneciente a la Magic Series, combina ingeniería estructural avanzada, batería de gran capacidad e inteligencia artificial aplicada a tareas cotidianas, posicionándose como una alternativa robusta para contextos de uso exigente.
Uno de sus principales diferenciales es su resistencia certificada a nivel industrial, respaldada por un Récord Guinness tras sobrevivir a una caída desde 6,133 metros en Dubái, convirtiéndose en el smartphone que ha resistido la caída más alta registrada oficialmente.
Diseñado para condiciones exigentes
El HONOR Magic8 Lite cuenta con certificación IP69K, que lo protege frente a chorros de agua a alta presión y temperatura, además de las certificaciones IP68 e IP69, que garantizan resistencia a inmersiones prolongadas. Estas características lo convierten en un equipo apto para trabajo en exteriores, uso industrial ligero o actividades de alta exigencia ambiental.
La estructura integra Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 y la tecnología HONOR Anti-Drop, basada en una arquitectura de seis capas y materiales inteligentes como el fluido no newtoniano, capaz de absorber impactos y soportar caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies duras.
Autonomía pensada para varios días
En términos de energía, el dispositivo incorpora una batería Silicon-Carbon de 8,300 mAh, una de las más grandes de su segmento, diseñada para mantener un rendimiento estable durante jornadas prolongadas sin necesidad de recarga diaria y con una vida útil estimada de hasta seis años.
El equipo es compatible con HONOR SuperCharge de 66W, que reduce los tiempos de carga, e incluye carga inversa, permitiendo alimentar otros dispositivos, una función clave para usuarios que dependen del teléfono como herramienta principal.
Pantalla y experiencia visual
El HONOR Magic8 Lite integra una pantalla AMOLED curva de 6.79 pulgadas, con resolución 1.5K, brillo máximo de 6,000 nits y frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que garantiza visibilidad en exteriores, fluidez en navegación y consumo multimedia sin interrupciones.
Fotografía asistida por IA
En el apartado fotográfico, incorpora un sensor Ultra-Sensing de 108 MP, con apertura f/1.75, estabilización dual OIS + EIS y certificación CIPA 5.0, orientado a capturas estables en movimiento y en condiciones complejas.
El sistema se complementa con herramientas de IA generativa, como borrado inteligente, recorte y expansión de imágenes, además de funciones automáticas de corrección facial y ajuste de ojos cerrados, optimizando la edición sin necesidad de aplicaciones externas.
Rendimiento y software
El equipo funciona con el Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 4, que ofrece un balance entre potencia y eficiencia energética, adecuado para multitarea, consumo de contenido y aplicaciones exigentes. Gracias a la tecnología RAM Turbo, alcanza hasta 16 GB de memoria (8 GB físicos + 8 GB virtuales).
Opera con MagicOS 9.0, basado en Android 15, integrando herramientas inteligentes que optimizan productividad, seguridad y gestión del sistema.
Disponibilidad en Perú
El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en Perú en los colores Negro Medianoche, Verde Esmeralda y Dorado Amanecer, con 512 GB de almacenamiento interno y tecnología NFC. Se puede adquirir en las tiendas físicas HONOR y en la HONOR Store Online.
Como valor agregado, HONOR ofrece beneficios de garantía para equipos comprados hasta el 30 de junio, que incluyen:
- 12 meses de cambio de pantalla y tapa posterior
- 180 días de cobertura por daños por líquidos