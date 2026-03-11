La empresa tecnológica HONOR presentó en Perú el nuevo HONOR X8d, un dispositivo de gama media que destaca por su batería de larga duración, cámara de alta resolución y un botón dedicado a funciones de inteligencia artificial.

El equipo incorpora una batería de 7000 mAh, capaz de ofrecer hasta 52 horas de autonomía, además de mantener un buen estado de salud durante aproximadamente seis años, según la marca.

Batería de larga duración y carga rápida

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su sistema de energía. El HONOR X8d incluye tecnología HONOR SuperCharge de 45W, que permite recargar el equipo en menos tiempo.

Esta combinación busca ofrecer mayor autonomía para usuarios que utilizan el teléfono durante largas jornadas de trabajo, estudio o entretenimiento.

Pantalla AMOLED de 120 Hz y alto brillo

El smartphone integra una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que permite una visualización más fluida.

Además, alcanza un brillo máximo de 3000 nits, pensado para mejorar la visibilidad incluso bajo luz intensa.

El dispositivo cuenta también con certificación TÜV Rheinland, que avala sus tecnologías de cuidado ocular destinadas a reducir la fatiga visual durante el uso prolongado.

Cámara principal de 108 MP con funciones de IA

En el apartado fotográfico, el HONOR X8d incorpora una cámara trasera dual liderada por un sensor principal de 108 megapíxeles y un lente gran angular de 5 MP.

Entre sus características destacan:

Zoom digital de hasta 8x

Grabación de video en 1080p

Funciones de inteligencia artificial para edición de imágenes

Las herramientas basadas en IA permiten eliminar objetos no deseados, ampliar imágenes, reducir reflejos o mejorar expresiones faciales.

El dispositivo también incluye una cámara frontal de 16 MP, pensada para selfies y videollamadas.

Procesador Snapdragon y memoria ampliable

El rendimiento del equipo está impulsado por el procesador Snapdragon 6s 4G Gen 2, acompañado de 8 GB de RAM, ampliables hasta 16 GB mediante la tecnología HONOR RAM Turbo.

Además, cuenta con 256 GB de almacenamiento, lo que permite ejecutar aplicaciones y realizar múltiples tareas con fluidez.

Botón IA y herramientas inteligentes

Una de las novedades del dispositivo es el Botón IA, que permite acceder rápidamente a funciones inteligentes como:

AI Memory para guardar notas o ideas

para guardar notas o ideas Reconocimiento de texto

Edición inteligente de imágenes

Asistentes de voz

El teléfono funciona con MagicOS 10, que integra herramientas de conectividad como HONOR Share.

Diseño resistente y audio estéreo

El HONOR X8d combina un diseño ligero con resistencia estructural.

Peso: 188 gramos

Grosor: 7,5 mm

Certificación SGS 5 estrellas Drop & Crush (resistencia a caídas de hasta 2 metros)

(resistencia a caídas de hasta 2 metros) Protección IP65 contra agua y polvo

En el apartado multimedia, el equipo ofrece audio estéreo con hasta 300 % más volumen, pensado para mejorar la experiencia al escuchar música o ver contenido.

Disponibilidad en Perú

El HONOR X8d está disponible en tres colores:

Azul Luminoso

Gris Terciopelo

Negro Terciopelo

El dispositivo puede adquirirse en las 16 tiendas físicas de HONOR en el país y en la tienda oficial en línea de la marca.

Datos clave