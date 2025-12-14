Huawei presentó una nueva gama de dispositivos insignia durante su evento global titulado "Unfold the Moment" (Despliega el momento). El anuncio incluyó cinco nuevos productos, encabezados por el smartphone plegable HUAWEI Mate X7, además de los HUAWEI FreeClip 2, el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN y la HUAWEI MatePad 11.5 S.

La compañía informó que todos los productos estarán disponibles próximamente en Latinoamérica, como parte de su estrategia de expansión regional.

Zhu Ping, presidente de Servicios de Marketing y Ventas de Huawei Consumer Business Group, señaló que la marca busca acompañar a los usuarios con tecnología cercana y significativa. “Nuestro objetivo no es solo ofrecer experiencias de producto excepcionales, sino permitir que cada usuario disfrute de los momentos que más le importan”, afirmó.

HUAWEI Mate X7: fotografía avanzada en un plegable ultrarresistente

El HUAWEI Mate X7 marca un nuevo hito en la línea de smartphones plegables de la marca. Inspirado en el concepto de Puerta espacio-temporal, presenta un nuevo diseño para el módulo de cámara principal y está disponible en rojo y negro con acabado en piel sintética.

Es el primer plegable delgado de Huawei que ofrece capacidades fotográficas equivalentes a las de un teléfono insignia tradicional. Incorpora una cámara True-to-Colour de segunda generación, con una mejora del 43 % en precisión de color, además de cámara HDR de Ultra Iluminación, ultra gran angular y macro telefoto. El equipo permite grabación de video HDR de hasta 17.5 EV.

En cuanto a durabilidad, el dispositivo integra Crystal Armor Kunlun Glass, bisagras de precisión avanzada y una estructura compuesta ultrarresistente de tres capas. También cuenta con un sistema de disipación de calor de 3.550 mm², batería de 5.600 mAh y autonomía para todo el día.

HUAWEI FreeClip 2: audio abierto con diseño ligero

Los HUAWEI FreeClip 2 combinan un diseño de ajuste abierto con una estética moderna orientada al uso diario. Cada auricular pesa solo 5,1 gramos y está disponible en blanco, negro y un nuevo color azul.

Incorporan driver dual y un procesador NPU con inteligencia artificial, que ofrece un rendimiento diez veces superior al de la generación anterior. Cuentan con resistencia IP57 y hasta 38 horas de autonomía total, además de una calidad de llamada optimizada para distintos entornos.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: lujo y tecnología avanzada

El nuevo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN se lanza en una edición Royal Gold, con bisel de cerámica morada de tierras raras y detalles en oro de 18 quilates, combinado con una caja de metal líquido a base de circonio y correa de titanio.

El smartwatch incluye funciones especializadas para buceo en aguas profundas, impermeabilidad avanzada y comunicación submarina basada en sonar. También integra conectividad eSIM, cancelación de ruido con IA, posicionamiento HUAWEI Sunflower y el sistema TruSense con tecnología X-TAP para un monitoreo de salud más preciso.

HUAWEI MatePad 11.5 S: productividad y creatividad sin papel

La HUAWEI MatePad 11.5 S está orientada a creadores y usuarios productivos. Incorpora una pantalla PaperMatte ultraclara, diseñada para reducir la fatiga visual sin sacrificar nitidez.

Es compatible con el M-Pencil Pro y el Smart Magnetic Keyboard, facilitando tareas de escritura, dibujo y edición. Incluye aplicaciones como HUAWEI Notas, GoPaint con herramientas de animación, Wondershare Filmora con atajos de teclado y WPS Office con funciones profesionales a nivel PC.

Datos clave