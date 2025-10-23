El arte digital y la ilustración profesional continúan en crecimiento gracias a la evolución de las tablets y herramientas de precisión. En ese contexto, Huawei acaba de presentar en el Perú el HUAWEI M-Pencil Pro, su lápiz óptico más avanzado hasta la fecha y una alternativa directa frente al Apple Pencil Pro.

La marca destaca que este stylus ofrece 16,483 niveles de sensibilidad a la presión, más del cuádruple de lo que alcanza el lápiz de la competencia. Esto se traduce en una experiencia más natural para artistas y diseñadores, ya que permite variaciones más sutiles en el trazo según la presión aplicada.

Menos latencia, mayor precisión

El M-Pencil Pro se conecta mediante NearLink, una tecnología de transmisión exclusiva de Huawei que reduce hasta 60% el consumo energético, es seis veces más rápida que el Bluetooth tradicional y presenta menor latencia y más resistencia a interferencias. Esto permite trazos prácticamente instantáneos y precisos en pantalla.

Tres puntas para tres experiencias diferentes

Una de las grandes novedades del HUAWEI M-Pencil Pro es que incluye tres puntas intercambiables, cada una diseñada para diferentes usos:

Tipo de punta Uso recomendado Más firme Pintura y trazos definidos Flexible Escritura y toma de notas Elástica para detalles Letras pequeñas y precisión extrema

En el caso del Apple Pencil Pro, las puntas extra son solo repuestos y no cumplen funciones diferenciadas.

Gestos inteligentes y personalización artística

El M-Pencil Pro incorpora nuevas funciones pensadas en el flujo creativo:

✅ Gesto de apriete → Abre un menú radial con accesos rápidos

✅ Doble toque → Cambia entre pincel y borrador

✅ Giro de lápiz → Ajusta el trazo como si se tratara de un lápiz real

✅ Feedback mejorado → Sensación más natural en cada movimiento

✅ Apps favoritas automáticas → Abre GoPaint o Huawei Notas con un solo toque

Precio, disponibilidad y compatibilidad

El HUAWEI M-Pencil Pro tiene un precio internacional aproximado de USD 150, el mismo que el Apple Pencil Pro, pero ofrece mayor sensibilidad y funciones adicionales.

Actualmente es compatible con la HUAWEI MatePad 12 X 2025, disponible en Perú desde S/ 2699 y en colores blanco y verde. La compra incluye un HUAWEI Watch Fit 4 Pro de regalo. Además, hay una promoción que permite adquirir dos unidades de la tablet por S/ 3499.

Huawei anunció que el M-Pencil Pro será compatible con más tablets de la marca próximamente.