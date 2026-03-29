El avance de la Inteligencia Artificial está generando nuevos desafíos en materia de seguridad digital, debido a su capacidad para crear identidades falsas con un alto nivel de realismo que pueden ser utilizadas en fraudes y suplantación de identidad.

Investigaciones recientes indican que los rostros generados con inteligencia artificial pueden parecer incluso más reales que fotografías auténticas, lo que incrementa la dificultad para detectar perfiles fraudulentos en internet.

Este fenómeno ha sido identificado en estudios académicos como “hiperrealismo digital”, donde usuarios llegan a confundir imágenes generadas por IA con rostros humanos reales.

Perfiles falsos cada vez más difíciles de detectar

Especialistas de la empresa de ciberseguridad Bitdefender advierten que las herramientas de generación de imágenes permiten crear identidades completas que incluyen fotografías, nombres y perfiles digitales convincentes.

Según Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, estas tecnologías ya se utilizan en diversos tipos de engaños.

“Este tipo de tecnología ya se utiliza para crear perfiles falsos en redes sociales, estafas románticas, cuentas fraudulentas o identidades ficticias para engañar a usuarios y empresas”, explicó el especialista.

A medida que estas herramientas se vuelven más accesibles, el riesgo de uso por parte de ciberdelincuentes aumenta significativamente.

Impacto en redes sociales y fraudes digitales

El problema no solo radica en la creación de imágenes realistas, sino también en la dificultad para verificar su autenticidad, lo que puede afectar múltiples ámbitos del entorno digital.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

Suplantación de identidad

Fraude financiero

Desinformación

Manipulación en redes sociales

Estafas en aplicaciones de citas

Ingeniería social en plataformas digitales

En el Perú, donde el uso de servicios digitales continúa en crecimiento, expertos advierten que estas herramientas ya están siendo utilizadas para crear perfiles falsos altamente convincentes.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes con identidades falsas

Ante el aumento de estos riesgos, los especialistas recomiendan adoptar medidas básicas de seguridad digital para reducir la probabilidad de engaños.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Desconfiar de perfiles nuevos con fotografías demasiado perfectas o poco naturales

Verificar la autenticidad de cuentas antes de compartir información personal

Evitar mover conversaciones fuera de plataformas oficiales

Realizar búsquedas inversas de imágenes

Utilizar soluciones de seguridad digital que detecten enlaces maliciosos

“La inteligencia artificial tiene un enorme potencial positivo, pero también está siendo utilizada para crear engaños cada vez más sofisticados”, señaló Gutiérrez.