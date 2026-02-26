Instagram notificará a los padres cuando sus hijos adolescentes busquen de manera insistente contenido relacionado con el suicidio o la autolesión, anunció Meta, empresa propietaria de la plataforma.

Las alertas se activarán cuando un menor realice múltiples búsquedas de este tipo en un corto período, incluso si el sistema ya bloqueó términos específicos y redirigió a recursos de ayuda.

La implementación comenzará en las próximas semanas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Según la compañía, la medida se extenderá a otros países hacia finales de este año.

Cómo funcionarán las notificaciones

Los padres que utilicen las herramientas de supervisión parental de Instagram recibirán avisos por correo electrónico, SMS, WhatsApp y dentro de la propia aplicación.

Además de la alerta, se enviarán recursos elaborados por expertos para orientar a las familias en la gestión de conversaciones potencialmente delicadas con sus hijos.

Instagram ya bloquea búsquedas vinculadas al suicidio y la autolesión, redirigiendo a los usuarios hacia líneas telefónicas de ayuda y organizaciones especializadas.

Las nuevas notificaciones buscan identificar casos en los que los adolescentes intentan acceder de forma persistente a este tipo de contenidos pese a las restricciones.

Umbral definido con asesoría especializada

Meta indicó que la configuración del umbral de activación de alertas fue definida en consulta con su Grupo Asesor de Suicidio y Autolesiones.

La compañía señaló que optó por actuar con cautela, incluso si eso implica que algunas notificaciones puedan enviarse sin que exista un riesgo real inmediato.

Contexto de presión legal y regulatoria

El anuncio se produce en un escenario de creciente presión judicial y regulatoria para Meta y otras empresas tecnológicas.

El director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, declaró este mes en un juicio en California relacionado con acusaciones de que plataformas digitales habrían contribuido deliberadamente a la adicción en menores.

Asimismo, distintos países evalúan o implementan restricciones al acceso de menores a redes sociales. Australia prohibió en diciembre el uso de estas plataformas a menores de 16 años, mientras que Francia, Dinamarca, España y Reino Unido analizan medidas similares.