El monitoreo constante de la glucosa continúa siendo uno de los principales desafíos para los más de 2.5 millones de peruanos que viven con diabetes, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS).

Mantener niveles adecuados de azúcar en la sangre resulta clave para prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad, como problemas cardiovasculares, daño renal, afectaciones neurológicas, ceguera o amputaciones.

En este contexto, especialistas presentaron en Perú un nuevo monitor continuo de glucosa con inteligencia artificial integrada, capaz de anticipar episodios de hipoglucemia y advertir posibles riesgos antes de que ocurran.

El sistema puede anticipar caídas de glucosa

La nueva tecnología utiliza algoritmos predictivos para pronosticar cambios en los niveles de glucosa hasta con dos horas de anticipación y detectar riesgos de hipoglucemia nocturna durante un periodo de hasta siete horas mientras el paciente duerme.

La doctora Ana María Gómez, especialista en endocrinología, explicó que estos episodios representan uno de los riesgos más complejos para personas con diabetes, especialmente durante el sueño profundo.

“Los eventos de hipoglucemia están asociados a la alteración de estados de consciencia, convulsiones e incluso la muerte. Contar con un sistema de monitoreo continuo que integra inteligencia artificial reduce el riesgo de esas complicaciones”, señaló.

La especialista indicó además que la posibilidad de conocer el comportamiento futuro de la glucosa puede reducir la carga de estrés que enfrentan diariamente los pacientes.

Hipoglucemia nocturna representa un riesgo crítico

Según especialistas, la hipoglucemia nocturna está relacionada con el denominado “síndrome de muerte en la cama”, asociado aproximadamente al 5% y 6% de los fallecimientos en personas menores de 40 años con diabetes tipo 1.

Además del impacto en la salud, la diabetes también representa una presión económica para los sistemas sanitarios debido al incremento de hospitalizaciones, emergencias médicas y pérdida de productividad laboral.

Un estudio de la Universidad de Economía y Negocios de Viena y del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) proyecta que la diabetes mellitus podría generar un gasto global de hasta 152 billones de dólares hacia el año 2050.

Nuevo dispositivo busca mejorar el control de la enfermedad

La tecnología presentada corresponde al dispositivo “Accu-Chek Smart Guide®”, desarrollado por Roche Diagnóstica y recientemente introducido en el mercado peruano.

Adriana Salazar, gerente general de Roche Diagnóstica para Ecuador y Perú, indicó que el sistema permite tomar decisiones terapéuticas con mayor precisión y seguridad.

“Al anticipar una descompensación antes de que ocurra, este dispositivo permite a las personas actuar a tiempo y ajustar su tratamiento con mayor seguridad”, afirmó.

La presentación de la tecnología se realizó en el Hotel Country Club Lima, en San Isidro, ante representantes de la comunidad médica peruana.