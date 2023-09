iPhone 15 de Apple: Precio, modelos, características, lanzamiento y más detalles.

Apple presenta el iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. La compañía tecnológica señala que el chip procesador A16 Bionic, que antes estaba disponible en el iPhone 14 Pro y Pro Max, ahora será incorporado en el iPhone 15 y iPhone 15 Plus para mejorar la gestión de la energía de la batería. También indican que el cobalto de la batería es 100% reciclado. Además, se anunció la incorporación de los cargadores con cable USB tipo C para todos los modelos de iPhone, como para el resto de productos como Mac, iPad e incluso los AirPods.

¿Cuánto costará un iPhone 15?

El precio base del iPhone 15 será de 999 dólares , mientras que el iPhone 15 Pro Max tendrá un precio de 1.199 dólares . Apple indicó que se podrán reservar los modelos a partir del viernes 15 de septiembre del 2023 y estará disponibles en tiendas de Estadios Unidos el viernes 22 de septiembre.

Características del iPhone 15

- Colores: Azul, rosado, verde, amarillo, todos en tono claro. Y también, en negro.

- Tamaño: 6.1 inch para el iPhone 15 y 6.7 inch para el iPhone 15 plus.

- Apple se despide del notch y ahora se incorporará la isla dinámica. Con esta nueva función, se visualizarán dos notificaciones a la vez.

- Un chip de 3 nanómetros. 19.000 millones de transistores. CPU de 6 cores, que son 10% más rápidos que los anteriores iPhones.

- La pantalla Super Retina XDR dispone de un brillo máximo de 2.000 nits (Dolby Vision con 1.600 nots), lo que supone el doble del brillo que ofrecían los iPhone 14. Esas pantallas están protegidas por un “escudo cerámico” que según Apple los hace “más duros que cualquier cristal para smartphones”.

- Cámara de 48 megapíxeles: La cámara del iPhone 15 capturará imágenes de hasta 48 megapíxeles gracias a sus sensores especializados y con tecnología quad píxel de 2 nanómetros, 100% de Focus Pixels y una apertura f/1.6. Incorporará una función “Telephoto” que mejorará la calidad de las fotos estáticas y videos, permitiendo un mayor acercamiento sin sacrificar la nitidez.

- El iPhone 15 te permitirá cambiar el fondo de las fotografías incluso después de haberlas tomado debido al procesamiento de imágenes incorporado en su sistema.

- Find My iPhone: Cuando un contacto comparta su ubicación, se indicará la distancia a la que se encuentra y brindará indicaciones de hacia dónde ir para encontrarlo.

- Los usuarios del nuevo iPhone 15 tendrán acceso gratuito por dos años al sistema de llamadas satelitales y otras aplicaciones que tengan esta característica.

- Los modelos del iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max tendrán un nuevo chip procesador llamado “A17 Pro”, que facilitará la reproducción de video en plataformas streaming.