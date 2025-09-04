La autonomía del celular es uno de los factores que más preocupa a los usuarios en un mundo donde los smartphones se han vuelto indispensables para trabajar, estudiar y entretenerse. Según el reporte State of Mobile 2024, en países como Argentina y Brasil las personas pasan más de cinco horas al día en apps móviles, lo que intensifica la demanda de batería.

Ante ello, expertos de Infinix Perú señalan tres errores frecuentes que deterioran la vida útil de la batería y proponen soluciones prácticas:

1. Mantener el brillo al 100 % todo el día

El brillo máximo es uno de los mayores consumidores de energía. Lo recomendable es activar el brillo automático o el modo oscuro, y ajustar la intensidad solo cuando sea necesario en exteriores.

2. Cargar el celular al 100 % por horas

Las baterías modernas no requieren llegar al 100 % siempre. Mantener el equipo conectado por largos periodos puede reducir su durabilidad. La sugerencia es desconectarlo cuando alcance entre el 85 % y 90 %.

3. Usar cargadores no oficiales o de baja potencia

Los cargadores genéricos afectan la eficiencia y salud de la batería. Lo ideal es utilizar siempre el original o uno con las mismas especificaciones.

“Muchas veces el problema no es la batería, sino los hábitos de uso. Con pequeños cambios es posible prolongar su vida útil y mejorar la experiencia diaria”, comentó Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.