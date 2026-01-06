El 26 de enero de 1926, el ingeniero escocés John Logie Baird realizó en Londres la primera demostración pública de la televisión, mostrando el rostro —deformado pero reconocible— de una persona ubicada en una habitación contigua.

Cien años después, la industria televisiva enfrenta uno de sus mayores desafíos: mantener su relevancia frente al crecimiento del consumo de contenidos en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. Este reto marca la agenda del Consumer Electronics Show (CES), el principal salón de tecnología del mundo, que se celebra esta semana en Las Vegas.

Menos tiempo frente al televisor, más en el celular

De acuerdo con Counterpoint Research, en 2024 se vendieron 230 millones de televisores en todo el mundo. Sin embargo, el hábito de consumo ha cambiado: según Ampere Analysis, la proporción de visualización diaria en televisores cayó del 61% a inicios de 2017 al 48% a finales de 2024, mientras que el consumo en celulares casi se duplicó, alcanzando el 21%.

“Es una batalla entre las grandes pantallas, tradicionalmente asociadas a generaciones mayores, y los jóvenes que consumen contenido en teléfonos o laptops”, explicó Patrick Horner, jefe de investigación de TV en Omdia.

Pantallas gigantes e inteligencia artificial

Para enfrentar esta tendencia, los fabricantes apuestan por televisores más grandes, más caros y con inteligencia artificial integrada. En la CES, destacan modelos con pantallas enormes, mejoras en la nitidez de imagen y sistemas de IA generativa que personalizan la experiencia del usuario.

Una de las tecnologías más comentadas es Micro RGB, que permite un control ultra preciso del color en pantallas LED. En ese contexto, Samsung Electronics, líder del mercado durante dos décadas, presentó lo que denomina la primera televisión de 130 pulgadas con esta tecnología.

“Vamos a integrar IA en todas las áreas, en cada producto y en cada servicio”, afirmó TM Roh, jefe de la división de dispositivos electrónicos de Samsung.

Otras marcas como LG, Sony, Hisense y TCL también presentan avances en imagen, sonido y personalización mediante IA.

La TV como plataforma publicitaria

Más allá del hardware, la competencia se traslada al negocio de la publicidad y el comercio electrónico. Gigantes como Amazon y Walmart disputan el control de los televisores como canales de venta.

Walmart cerró a fines de 2024 un acuerdo por 2.300 millones de dólares para adquirir Vizio, en respuesta al avance de Amazon, que integra publicidad y comercio electrónico a través de dispositivos Fire y Prime Video.

“Las televisiones ya no buscan ganar dinero con el aparato”, señaló Horner. “Son dispositivos para insertar publicidad en la sala de estar y potenciar el comercio electrónico”.

¿Puede la IA cumplir sus promesas?

La inteligencia artificial también se usa para mejorar imagen y sonido, recomendar contenidos y permitir que el usuario consulte información sobre lo que está viendo. Sin embargo, persiste el escepticismo.

“Tengo curiosidad por ver si las marcas pueden demostrar que sus dispositivos con IA están realmente a la altura de lo que prometen”, advirtió Thomas Husson, analista principal de Forrester.