Con la llegada de un nuevo año, muchas personas renuevan hábitos y realizan rituales para atraer bienestar y éxito. En esa misma línea, los smartphones, herramientas indispensables en la vida diaria, también requieren una limpieza digital para funcionar con mayor fluidez y eficiencia.

Según Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, aplicar rutinas básicas de mantenimiento digital no solo mejora la velocidad del dispositivo, sino que también reduce el sobrecalentamiento y prolonga la vida de la batería y del equipo.

Cuatro recomendaciones para optimizar el rendimiento

Gestiona las aplicaciones “vampiro” y el bloatware

Muchas aplicaciones se ejecutan en segundo plano desde que el equipo se enciende, consumiendo memoria y batería sin que el usuario lo note. Estas son conocidas como apps “vampiro”.

Se recomienda ingresar a Configuración > Batería y restringir aquellas aplicaciones que no se usan con frecuencia. Asimismo, varias apps de fábrica o bloatware pueden deshabilitarse desde la sección Aplicaciones, evitando un consumo innecesario de recursos.

Organiza el almacenamiento interno

Aunque los smartphones actuales ofrecen gran capacidad de almacenamiento, fotos, videos y aplicaciones pueden saturar rápidamente el espacio, afectando el rendimiento.

El uso de servicios en la nube permite liberar memoria local, mientras que herramientas de limpieza integradas ayudan a eliminar archivos innecesarios. En equipos vivo, por ejemplo, funciones como iManager facilitan esta tarea.

Limpiar el caché de aplicaciones poco usadas también contribuye a una experiencia más fluida.

Atención a apps de streaming y al navegador

Las descargas para visualización offline en plataformas de streaming suelen ocupar gran espacio, especialmente en alta resolución. Eliminar estos archivos tras su uso es una práctica recomendable.

En el caso del navegador, mantener muchas pestañas abiertas incrementa el consumo de memoria RAM. Cerrarlas periódicamente ayuda a que el sistema funcione de manera más ágil.

Actualiza el sistema y reinicia el equipo

Las actualizaciones del sistema operativo incorporan mejoras de seguridad y optimización de recursos. Aunque tomen algunos minutos, son claves para el buen desempeño del dispositivo.

Además, reiniciar el smartphone al menos una vez por semana permite liberar memoria acumulada y mantener el sistema estable.

Hábitos digitales que prolongan la vida del equipo

“Adoptar rutinas simples de limpieza digital permite que el smartphone mantenga un rendimiento estable en el tiempo, reduzca el desgaste de la batería y ofrezca una mejor experiencia al usuario”, señala Olave.

Iniciar 2026 con un celular optimizado no solo mejora la productividad diaria, sino que también protege la inversión en tecnología a largo plazo.