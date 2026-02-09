En un entorno cada vez más digital, las aplicaciones de citas han transformado la forma en que miles de peruanos buscan pareja. Sin embargo, detrás de perfiles atractivos y conversaciones prometedoras, se esconden riesgos emocionales, financieros y de seguridad digital que pueden convertir una experiencia romántica en una pesadilla.

A nivel internacional, la Federal Trade Commission (FTC) reportó que solo en 2024 se registraron más de 60 mil estafas románticas, con pérdidas que superaron los 1 200 millones de dólares. En el Reino Unido, las estadísticas muestran que el 83 % de las víctimas de delitos sexuales originados en apps de citas son mujeres.

Incremento de denuncias en el Perú

La situación no es ajena al país. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), las llamadas estafas del amor muestran un crecimiento sostenido. Hasta junio de 2025 se registraron 86 denuncias, superando las 73 contabilizadas durante todo el año anterior. De estos casos, 29 estuvieron directamente vinculados al uso de aplicaciones de citas.

“Cuando una persona cree haber encontrado una conexión real, baja sus mecanismos de alerta. Los estafadores conocen bien ese comportamiento y utilizan la empatía, la urgencia o el afecto para manipular emocionalmente a sus víctimas”, explica Jorge Zeballos.

Cómo operan los estafadores

En el Perú, los delincuentes suelen crear perfiles muy elaborados, con fotografías atractivas, muchas veces robadas o generadas con inteligencia artificial, y relatos de éxito profesional diseñados para generar confianza.

Una de las tácticas más comunes es trasladar rápidamente la conversación fuera de la aplicación hacia WhatsApp, Instagram o Telegram, con el fin de evadir los sistemas de seguridad de las plataformas. Una vez establecida la confianza, aparecen historias recurrentes:

La maleta retenida: solicitan dinero para liberar supuestos envíos desde el extranjero.

solicitan dinero para liberar supuestos envíos desde el extranjero. Falsas emergencias o inversiones: problemas médicos o promesas de ganancias rápidas en criptomonedas.

problemas médicos o promesas de ganancias rápidas en criptomonedas. Gastos de viaje: pedidos de dinero para pasajes con encuentros que nunca se concretan.

Las consecuencias van más allá del daño emocional. En el país, las víctimas han reportado pérdidas desde 350 soles, además de hackeo de cuentas, extorsión y difusión de material íntimo.

Las apps más usadas en el país

Según el ranking de descargas en Google Play para el Perú elaborado por Similarweb, las plataformas de citas con mayor presencia son:

Tinder Catchyy Bumble Bumpy iHappy

Pese a su popularidad, usuarios reportan con frecuencia perfiles falsos, bots y spam, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

Señales de alerta y recomendaciones

Desde ESET advierten que existen claras red flags que los usuarios no deben ignorar:

Solicitudes de dinero en etapas tempranas.

Negarse a realizar videollamadas o encuentros presenciales.

Exceso de afecto inmediato ( love bombing ).

). Inconsistencias en su historia personal.

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan no enviar dinero, verificar fotos con búsqueda inversa, mantener la conversación dentro de la app y desconfiar de videos o llamadas poco naturales, ya que los deepfakes ya son utilizados en este tipo de fraudes.

“En el entorno digital actual, desconfiar también es una forma de cuidarse. Ninguna relación legítima exige urgencia, secretos ni transferencias de dinero”, concluye Zeballos.