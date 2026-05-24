Antes de que un reclutador revise un currículum vitae, es probable que primero lo evalúe un sistema automatizado de inteligencia artificial.

Los llamados ATS (Applicant Tracking Systems) se han convertido en herramientas habituales dentro de los procesos de selección laboral y son capaces de filtrar candidatos en cuestión de segundos.

Según el estudio de Reclutamiento y Postulación Digital 2026 de Bumeran, el 89% de especialistas en recursos humanos en Perú ya utiliza plataformas digitales para seleccionar talento, mientras que el 55% de postulantes emplea inteligencia artificial para crear o adaptar su CV.

La competencia laboral es cada vez más alta

Luis Felipe Alvarado, director académico de la Cámara de Comercio Exterior, señaló que mantenerse actualizado en herramientas digitales y certificaciones ya no es opcional para quienes buscan empleo.

“Hemos visto ofertas laborales con más de 2,000 postulantes. Un perfil que no incorpora nuevas herramientas o certificaciones pierde visibilidad frente a otros candidatos”, indicó.

El especialista explicó que los sistemas ATS identifican palabras clave y coincidencias textuales relacionadas con el perfil solicitado en cada vacante.

Por ello, un currículum que no esté optimizado puede quedar fuera del proceso antes de ser revisado por un reclutador humano.

Claves para optimizar el CV frente a la inteligencia artificial

Especialistas de la Cámara de Comercio Exterior compartieron cinco recomendaciones para mejorar la compatibilidad del currículum con los sistemas automatizados de selección.

1. Usar palabras clave del aviso laboral

Los ATS detectan términos específicos incluidos en la oferta de trabajo.

Por ejemplo, si el anuncio menciona “gestión de proyectos”, se recomienda utilizar exactamente esa expresión dentro del CV.

2. Incluir certificaciones actualizadas

La formación continua mejora la visibilidad frente a plataformas digitales y reclutadores.

Según la Cámara de Comercio Exterior, las certificaciones verificables mediante códigos QR también aportan valor adicional al perfil profesional.

3. Priorizar logros medibles

Los especialistas sugieren incluir resultados concretos y cuantificables.

En lugar de frases generales como “mejoré ventas”, recomiendan señalar cifras específicas o porcentajes alcanzados.

Diseño simple y personalización aumentan opciones

Otra recomendación importante es evitar diseños excesivamente elaborados.

Las columnas, tablas o imágenes pueden dificultar la lectura automatizada de los ATS y afectar la interpretación de la información.

Además, los expertos aconsejan personalizar el CV según cada vacante.

Adaptar el contenido del currículum a las características del puesto mejora la compatibilidad con los criterios de selección y aumenta las posibilidades de avanzar en el proceso.

“Hoy no basta con tener experiencia. El mercado laboral exige perfiles capaces de actualizarse constantemente y dominar nuevas herramientas digitales”, sostuvo Alvarado.

Capacitación digital gana importancia

Ante el crecimiento de procesos automatizados de reclutamiento, cada vez más profesionales buscan capacitarse en áreas de alta demanda tecnológica.

La Cámara de Comercio Exterior informó que actualmente ofrece más de 90 programas especializados en inteligencia artificial, Power BI, Python, SQL, marketing digital e idiomas.

Los cursos se desarrollan en modalidades sincrónica, asincrónica y presencial.