La inteligencia artificial (IA) está transformando de manera acelerada la forma en que las personas acceden a la información. Actualmente, más del 58 % de los usuarios ha reemplazado los buscadores tradicionales por herramientas de IA, marcando un cambio profundo en los hábitos de navegación digital, según un estudio de Capgemini.

La búsqueda de información ya no se limita a plataformas como Google o Yahoo. Cada vez más ocurre dentro de asistentes inteligentes capaces de comprender contextos, resumir contenidos y ofrecer recomendaciones personalizadas en tiempo real, como ChatGPT, Gemini, Perplexity, entre otros.

Este cambio también impacta directamente en los procesos de decisión de compra. De acuerdo con Statista, un número creciente de personas utiliza herramientas de IA para informarse antes de adquirir un producto o servicio, consolidándolas como una fuente de consulta cada vez más relevante. En este escenario, la publicidad tradicional, las reseñas o el boca a boca ya no son los únicos factores determinantes.

“El posicionamiento dentro de los sistemas de IA se vuelve imprescindible, porque define qué marcas, productos o servicios aparecen cuando el usuario busca una solución concreta”, advierten especialistas del sector. No adaptarse a este nuevo entorno podría significar perder visibilidad frente a consumidores que esperan respuestas inmediatas y personalizadas.

“La IA está transformando la manera en que las personas buscan información y toman decisiones. Esto representa un reto para las organizaciones, ya que si no aprenden a posicionarse estratégicamente dentro de estas herramientas, corren el riesgo de desaparecer de la vista del consumidor. El desafío para comunicadores y profesionales de relaciones públicas es desarrollar estrategias para este nuevo canal que se está potenciando cada vez más, lo mismo ocurre con la marca personal”, señaló Adriana Necochea, directora de Sakkana Comunicaciones.

A nivel empresarial, la adopción de esta tecnología ya es masiva. Según el informe The State of AI in 2025, el 88 % de las empresas a nivel global utiliza la IA en al menos una parte de su negocio, consolidándola como un factor clave para la eficiencia, la competitividad y la innovación.

“Debemos evolucionar al ritmo que exige el mercado, sin renunciar a nuestro propio criterio. La IA potencia nuestro trabajo y creatividad, optimiza tiempo y recursos. No hay que satanizarla, hay que aprovecharla. Quien no evoluciona, se extingue”, concluyó Necochea.