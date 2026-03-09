La empresa tecnológica Microsoft anunció una serie de cinco cursos gratuitos en línea para aprender inteligencia artificial y fortalecer habilidades digitales en 2026.

Las capacitaciones se ofrecen a través de LinkedIn Learning y otras plataformas educativas, con contenidos en español y formato de videos breves.

Según la compañía, estas iniciativas forman parte de su programa Microsoft Elevate, que busca capacitar a 20 millones de personas en inteligencia artificial en los próximos dos años.

En Perú, Microsoft ha formado más de 130.000 personas en habilidades digitales desde 2020, mediante alianzas con instituciones públicas, fundaciones y organizaciones sociales.

La importancia de las habilidades digitales

El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral.

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indican que el 75 % de los jóvenes en el mundo no cuenta con las habilidades necesarias para una economía basada en IA.

Asimismo, el informe Future of Jobs Report del World Economic Forum señala que el 59 % de la fuerza laboral necesitará adquirir nuevas habilidades digitales antes de 2030.

Ante este escenario, expertos destacan que aprender herramientas tecnológicas puede ampliar oportunidades de empleo y emprendimiento.

5 cursos gratuitos recomendados para aprender IA y tecnología

Microsoft y LinkedIn Learning recomiendan cinco capacitaciones para quienes desean fortalecer su perfil profesional.

Curso orientado a jóvenes que inician su carrera laboral y buscan aprender habilidades organizativas y administrativas.

Capacitación para comprender las etapas de planificación, ejecución y evaluación de proyectos profesionales.

Programa introductorio para quienes desean aprender programación y conocer los conceptos básicos del desarrollo tecnológico.

Curso online de 5 horas y 38 minutos que explica cómo funciona la inteligencia artificial generativa y cómo utilizarla en distintos ámbitos laborales.

Capacitación dirigida a líderes de pymes, enfocada en el uso de IA para optimizar procesos, analizar datos y mejorar la toma de decisiones.

Formación para el futuro del trabajo

Según Mario Rodríguez, el acceso a la capacitación tecnológica es clave para el desarrollo del país.

“Acercar la tecnología y el conocimiento a más ciudadanos permite que estén mejor preparados frente a los desafíos del mundo laboral y aprovechen las oportunidades de la inteligencia artificial”, afirmó.

Por su parte, Jorge Cella destacó que la tecnología debe avanzar con un enfoque inclusivo.

“La innovación debe ayudar a las personas a dar forma al futuro del trabajo, no solo a reaccionar ante él”, señaló.