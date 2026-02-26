En la rutina cotidiana, un smartphone puede enfrentarse a caídas accidentales, exposición a arena y sal en la playa, lluvias inesperadas o derrames de líquidos.

Aunque los dispositivos actuales incorporan mayores estándares de resistencia frente a generaciones anteriores, especialistas advierten que persisten mitos que pueden llevar a malas prácticas y daños evitables.

En ese contexto, tras la presentación de la Serie REDMI Note 15, Xiaomi compartió cinco recomendaciones para prolongar la vida útil de los equipos móviles y aclarar conceptos técnicos.

1. “Resistente al agua” no significa sumergible

Uno de los errores más frecuentes es asumir que un equipo con certificación IP68 puede utilizarse sin restricciones en piscinas o duchas.

La certificación IP68 indica resistencia a inmersión en agua dulce bajo condiciones controladas de laboratorio. No contempla necesariamente vapor caliente, chorros a presión o cambios bruscos de temperatura.

Algunos modelos como el Redmi Note 15 Pro+ 5G y el Redmi Note 15 Pro 5G incorporan además certificación IP69K, que añade protección frente a chorros de alta presión y temperaturas elevadas. Sin embargo, se recomienda evitar la exposición innecesaria al agua.

2. El arroz no soluciona daños internos

Colocar el celular en arroz tras un contacto con agua es una práctica ampliamente difundida, pero su eficacia es limitada.

El arroz puede absorber humedad superficial, pero no elimina líquido que haya ingresado a los componentes internos. Además, puede dejar residuos en los puertos del equipo.

Como alternativa preventiva, la tecnología Wet Touch, presente en la Serie REDMI Note 15, permite mantener precisión táctil incluso con los dedos húmedos o bajo lluvia ligera.

3. “Pantalla resistente” no es sinónimo de irrompible

Ningún vidrio es completamente invulnerable. Materiales como Corning Gorilla Glass Victus 2 están diseñados para mejorar la absorción de impactos y reducir el riesgo de fractura ante caídas sobre superficies duras.

La resistencia depende también de la integridad estructural del dispositivo, es decir, su capacidad para distribuir la fuerza del impacto y minimizar daños.

4. El agua salada implica mayor riesgo

Las pruebas de certificación IP se realizan en agua dulce. El agua de mar contiene sal, que puede acelerar procesos de corrosión en circuitos internos.

En caso de caída al mar, se recomienda enjuagar cuidadosamente el equipo con agua dulce, secarlo con un paño limpio y dejarlo ventilar antes de intentar encenderlo.

5. Resistencia y diseño pueden convivir

Durante años, los teléfonos más resistentes presentaban diseños robustos y voluminosos.

Actualmente, fabricantes integran altos niveles de protección en dispositivos delgados y de acabado estilizado. La arquitectura denominada “Redmi Titan”, presente en la Serie REDMI Note 15, combina certificaciones IP68 e IP69K con diseño premium.