El motorola edge 70 llegó al mercado peruano con una propuesta centrada en el equilibrio entre diseño ultradelgado y durabilidad estructural. Con 5,99 milímetros de grosor y 159 gramos de peso, el dispositivo busca posicionarse dentro del segmento premium al integrar certificaciones de resistencia y características técnicas avanzadas.

Según la información del fabricante, el equipo incorpora estándares de durabilidad de grado militar, certificaciones contra agua y polvo y un sistema de cámaras de alta resolución, manteniendo un formato compacto.

Diseño ultradelgado con resistencia estructural

Uno de los aspectos principales del dispositivo es su estructura fabricada en aluminio de calidad aeronáutica, junto con la protección Corning Gorilla Glass 7i, elementos que contribuyen a su resistencia física.

El equipo cuenta con certificación MIL-STD-810H, asociada a pruebas de durabilidad, además de certificación IP68/IP69, diseñada para proteger el dispositivo frente a polvo y exposición al agua.

La propuesta busca desafiar la percepción tradicional de que los smartphones ultradelgados son más frágiles, apostando por una combinación entre estética y resistencia.

Sistema de cámaras con tres sensores de 50 MP

En el apartado fotográfico, el dispositivo incorpora tres cámaras de 50 megapíxeles, incluyendo un lente principal capaz de grabar video en 4K, un ultra gran angular con campo de visión de 120° y una cámara frontal también de alta resolución.

El sistema integra estabilización óptica (OIS) y funciones asistidas por inteligencia artificial para optimizar la captura de imágenes y ajustar automáticamente parámetros de iluminación y exposición.

Autonomía y rendimiento en formato compacto

El dispositivo incluye una batería de 4.800 mAh basada en tecnología de silicio y carbono, diseñada para ofrecer hasta 38 horas de autonomía bajo condiciones de uso mixto.

También incorpora carga rápida TurboPower de 68 W y carga inalámbrica de 15 W, lo que permite mantener niveles adecuados de batería sin afectar el diseño compacto.

En términos de rendimiento, el smartphone utiliza el procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de opciones de almacenamiento de hasta 512 GB.

Pantalla y funciones basadas en inteligencia artificial

El motorola edge 70 incorpora una pantalla Super HD de 6,7 pulgadas (1.5K) con brillo máximo de hasta 4.500 nits y tasa de refresco de 120 Hz, diseñada para mejorar la experiencia visual en contenido multimedia.

El equipo integra herramientas basadas en inteligencia artificial bajo la plataforma moto ai, que permiten organizar notificaciones, mejorar fotografías y facilitar tareas cotidianas dentro del sistema operativo.

Además, el dispositivo llega con Android 16 y soporte de hasta cuatro años de actualizaciones, lo que busca prolongar la vida útil del equipo en términos de seguridad y compatibilidad.

Disponibilidad y precio en Perú

El motorola edge 70 ya se encuentra disponible en el mercado peruano desde S/ 2,249, en los colores Gadget Grey (gris) y Bronze Green (olivo).

El equipo se comercializa a través de operadores móviles y tiendas especializadas en tecnología a nivel nacional.