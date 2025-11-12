Motorola amplía su portafolio en el mercado peruano con el lanzamiento del nuevo motorola edge 60 neo, un smartphone que integra diseño, rendimiento y la potencia de moto ai, la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la marca.

Con un formato compacto y un diseño premium, el dispositivo destaca por ser el más liviano de su clase, pensado para acompañar al usuario en su rutina diaria. Su cuerpo cuenta con resistencia IP68/69, vidrio Corning® Gorilla® Glass 7i y certificación militar MIL-STD-810H, garantizando durabilidad ante agua, polvo y caídas accidentales.

Diseño y pantalla de última generación

El edge 60 neo ofrece una pantalla pOLED de 6,4 pulgadas con hasta 3000 nits de brillo, la más luminosa de su categoría. Los bordes ultradelgados maximizan la experiencia visual, mientras que el tono PANTONE Grisaille aporta elegancia y distinción.

Fotografía profesional con IA

El nuevo modelo redefine la fotografía móvil al incluir un teleobjetivo con zoom óptico 3x, una característica única en su segmento. Su sistema de cámaras profesionales combina:

Sensor principal Sony LYTIA™ 700C de 50 MP con OIS

Lente ultra gran angular + macro de 13 MP

Teleobjetivo de 10 MP con Super Zoom 30x

Cámara frontal de 32 MP

Gracias a moto ai, el sistema ajusta automáticamente exposición, textura y color, optimizando cada toma. La función Signature Style, desarrollada junto a fotógrafos profesionales, permite aplicar filtros personalizados con un estilo único.

El modo retrato incorpora cuatro distancias focales (24, 35, 50 y 85 mm), seis niveles de desenfoque y grabación en 4K, ofreciendo retratos más naturales y cinematográficos.

moto ai: inteligencia que acompaña

La inteligencia integrada de moto ai no solo potencia la cámara, sino también la productividad. Con herramientas como Next Move, el sistema reconoce contenido en pantalla —como recetas o itinerarios— y sugiere acciones inteligentes. Además, permite generar imágenes con Image Studio o crear listas automáticas con Playlist Studio, adaptándose al estilo de cada usuario.

Energía en solo 7 minutos

El edge 60 neo incorpora una batería de 5000 mAh, que ofrece hasta 44 horas de autonomía, y un sistema de carga TurboPower™ de 68 W, capaz de brindar energía para todo el día en apenas 7 minutos. También incluye soporte para carga inalámbrica de 15 W (accesorio vendido por separado).

Disponibilidad

El motorola edge 60 neo ya está disponible en Perú desde S/1,499, en el elegante color PANTONE Grisaille, en los principales puntos de venta y tiendas virtuales.

Datos clave