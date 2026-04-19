La compañía tecnológica Motorola anunció la llegada al mercado peruano del moto g17, un nuevo smartphone diseñado para combinar rendimiento, diseño y funciones inteligentes, junto con la expansión de su ecosistema moto things, que incluye altavoces, relojes inteligentes y rastreadores de objetos.

Con este lanzamiento, la marca busca consolidar su estrategia de Lifestyle Tech, enfocada en integrar distintos dispositivos que permitan experiencias conectadas en el día a día de los usuarios.

moto g17: cámara de alta resolución y batería de larga duración

El moto g17 destaca por su sistema de cámaras, que incorpora un sensor principal Sony LYTIA™ 600 de 50 megapíxeles, acompañado por un lente ultra gran angular que facilita capturar paisajes y fotografías grupales.

En la parte frontal, el dispositivo incluye una cámara selfie de 32 megapíxeles, una de las de mayor resolución dentro de la familia moto g.

El equipo funciona con el procesador MediaTek Helio G81 Extreme, acompañado de hasta 12 GB de RAM y almacenamiento amplio, lo que permite ejecutar múltiples aplicaciones sin interrupciones.

Además, integra una batería de 5200 mAh con carga TurboPower™, diseñada para soportar el uso durante toda la jornada. También incorpora funciones de inteligencia artificial como Chat with Gemini y Circle to Search, que facilitan la búsqueda y edición de contenido.

Motorola amplía su ecosistema con nuevos dispositivos conectados

Junto al smartphone, Motorola presentó tres nuevos productos que forman parte del ecosistema moto things:

moto sound flow: primer altavoz portátil de la marca con tecnología Sound by Bose, conectividad Wi-Fi y Bluetooth®, y potencia de 30 W.

primer altavoz portátil de la marca con tecnología Sound by Bose, conectividad Wi-Fi y Bluetooth®, y potencia de 30 W. moto watch powered by Polar: smartwatch con monitoreo de salud, actividad física y batería de hasta 13 días de duración.

smartwatch con monitoreo de salud, actividad física y batería de hasta 13 días de duración. moto tag 2: rastreador inteligente compatible con Google Find Hub para localizar objetos personales con precisión.

El altavoz moto sound flow incorpora una batería de 6000 mAh y certificación IP67, lo que permite su uso tanto en interiores como exteriores.

Por su parte, el moto watch ofrece funciones de seguimiento de sueño, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, mientras que el moto tag 2 cuenta con autonomía superior a 500 días y tecnología UWB para localización precisa.

Disponibilidad y precios en el mercado peruano

El moto g17 ya se encuentra disponible en Perú en dos versiones:

128 GB: desde S/599

desde 256 GB: desde S/649

Asimismo, los nuevos dispositivos del ecosistema moto things también están disponibles en el país:

moto watch powered by Polar: desde S/399

desde moto sound flow: desde S/899

desde moto tag 2: desde S/149

Los equipos pueden adquirirse a través del sitio web oficial de Motorola y en las principales cadenas comerciales del país.