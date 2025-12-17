Durante la campaña navideña 2025, la tecnología se mantiene como una de las categorías favoritas para regalar. Desde audio de alta fidelidad hasta dispositivos gamer y soluciones para creadores de contenido, los consumidores buscan productos que se integren a su día a día.

Según Aldo Sarmiento, gerente comercial de Coolbox Perú, el cambio responde a una mayor valoración de la utilidad.

“Hoy las personas buscan regalos útiles y duraderos, y la tecnología cumple perfectamente esas expectativas”, explicó.

En ese contexto, el retail presentó su Guía de Navidad 2025, con una selección pensada para distintos perfiles de usuario.

Audio premium para el melómano exigente

El melómano prioriza un sonido rico, potente y fiel. Para este perfil, los auriculares de alta calidad y los parlantes, tanto portátiles como de salón, son clave para apreciar matices y texturas con mayor claridad.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el Authentics 500, diseñado para ofrecer una experiencia sonora envolvente en el hogar. Este equipo incorpora:

Sistema 3.1 canales con Dolby Atmos Music

Potencia total de 270 W

Múltiples altavoces dedicados a agudos, medios y graves

Integración con Google Assistant y Amazon Alexa de forma simultánea

de forma simultánea Control desde la JBL One App

Su diseño permite llenar cualquier espacio con un sonido amplio, profundo y detallado, además de integrarse fácilmente a hogares inteligentes.

Gaming: precisión auditiva para largas sesiones

El gamer pasa horas frente a una pantalla y necesita precisión sonora, comodidad y libertad de movimiento. En esta categoría, los headsets especializados se han convertido en un regalo clave.

Los Quantum 610 Wireless destacan por ofrecer:

Drivers de 50 mm para audio potente y equilibrado

para audio potente y equilibrado Respuesta de frecuencia amplia, con graves profundos y agudos definidos

Hasta 40 horas de batería

Uso inalámbrico o con cable (3,5 mm)

Diseño over-ear , cómodo y con buen aislamiento

, cómodo y con buen aislamiento Micrófono integrado para juegos, llamadas y trabajo

Estas características los convierten en una opción ideal tanto para gaming como para entretenimiento diario.

Influencers y creadores: movilidad y versatilidad

Para el influencer o creador de contenido, la movilidad y la practicidad son esenciales. Los audífonos inalámbricos se posicionan como aliados clave para grabar, editar y comunicarse en distintos entornos.

Los Live Beam 3 ofrecen:

Audio de alta definición

Sistema de seis micrófonos para llamadas claras incluso en movimiento

para llamadas claras incluso en movimiento Hasta 48 horas de batería con carga rápida e inalámbrica

con carga rápida e inalámbrica Tecnologías Sonido Ambiente, TalkThru y Voice Aware

Diseño in-ear con certificación IP55 (resistente al agua y polvo)

con certificación (resistente al agua y polvo) Smart case y conectividad multipunto

Estas funciones permiten adaptar la experiencia sonora al entorno sin quitarse los audífonos, ideal para un ritmo de vida activo.

Streaming, conectividad y hogar inteligente

Los dispositivos de streaming y Smart Home siguen siendo regalos prácticos y funcionales. Convertidores Smart TV, antenas digitales, adaptadores y soluciones para el hogar conectado destacan por su accesibilidad y utilidad cotidiana.

Ofertas y facilidades de compra

La campaña navideña incluye los “precios de locura”, con promociones que se renuevan cada 15 días. Además, el catálogo digital permite acceder al inventario completo, con opciones de envío a domicilio o recojo en tienda.

“La tecnología se ha vuelto parte esencial del día a día y queremos que esté al alcance de todos”, concluyó Sarmiento.