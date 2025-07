A raíz del terremoto de magnitud 8,8 ocurrido frente a la península de Kamchatka, en Rusia, la Marina de Guerra del Perú emitió una alerta de tsunami para todo el litoral peruano. Como medida preventiva, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) envió múltiples mensajes de advertencia a los celulares en las zonas costeras. Sin embargo, muchas personas reportaron no haber recibido ninguna notificación.

El Sismate utiliza la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar alertas de forma masiva, directa e inmediata a todos los teléfonos móviles compatibles dentro de un área geográfica específica, sin importar el operador, ni si el equipo es de gama alta o baja. Este sistema no utiliza SMS, por lo que no depende de un número telefónico y no admite respuestas. Su propósito es advertir a la población ante emergencias naturales como tsunamis, terremotos, inundaciones u otros eventos de alto riesgo.

Para asegurarte de recibir estas alertas en el futuro, te explicamos cómo activar la función Cell Broadcast según el sistema operativo de tu dispositivo:

📱 En celulares iPhone (iOS):

Ve a Configuración Ingresa a Notificaciones Desliza hasta el final y localiza la sección Alertas gubernamentales Asegúrate de activar las siguientes opciones: Mensajes de ejercicio y simulacro. Mensajes informativos. Mensajes de prueba

🤖 En celulares Android:

Ingresa a Ajustes Busca Seguridad y emergencias o simplemente escribe “emergencia” en la barra de búsqueda Entra a Alertas de emergencia inalámbricas Activa la opción Emisiones de información actualizada del área También puedes habilitar: Texto a voz para accesibilidad. Historial de alertas. Recordatorios de alerta. Función “No interrumpir mientras conduces”, que evita distracciones si estás en movimiento

Activar estas funciones es clave para recibir alertas en tiempo real, como las que fueron enviadas esta mañana ante el posible arribo de olas tras el terremoto. Las primeras notificaciones se emitieron cerca de las 12:15 p.m. y su objetivo es salvaguardar vidas, ofreciendo tiempo suficiente para evacuar o tomar medidas de seguridad.

Recuerda que la alerta del Sismate no predice sismos, sino que se activa en caso de eventos ya ocurridos o confirmados que representan una amenaza para la población.