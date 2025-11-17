OPPO presentó en el mercado peruano el A6 Pro 5G, un smartphone orientado a usuarios que buscan autonomía extendida, resistencia avanzada y optimización de conectividad mediante inteligencia artificial. El dispositivo integra una batería de 6,500 mAh, certificación IP69 y resistencia de grado militar frente a caídas e impactos.

Resistencia IP69 y estructura reforzada

El equipo utiliza una estructura unibody con sistema de sellado interno que permite soportar chorros de agua de alta presión y exposición prolongada al polvo. Incluye el vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield, fabricado para reducir daños por fricción y rayones, y una aleación de aluminio AM04 para proteger zonas críticas del hardware.

Durante su demostración se probó la resistencia del modelo soportando una carga de 210 kg, equivalente al peso de una motocicleta Honda Transalp 750.

Batería de 6,500 mAh y carga SUPERVOOC™ de 80 W

La batería utiliza celdas de grafito de alta densidad que permiten alcanzar hasta 19.1 horas de reproducción de video y 37.4 horas de llamadas con la pantalla apagada.

El sistema de carga rápida SUPERVOOC™ de 80 W completa el 100 % en alrededor de 50 minutos y mantiene más del 80 % de salud tras 1,800 ciclos de carga, equivalente a cinco años de uso típico.

Pantalla AMOLED y motores internos de rendimiento

El A6 Pro 5G incorpora una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de 120 Hz, con brillo máximo de 1,400 nits para uso bajo luz directa.

Sobre ColorOS 15, el smartphone utiliza el Trinity Engine y el Luminous Rendering Engine, sistemas internos para optimizar fluidez, estabilidad y renderizado visual.

Conectividad 5G con IA LinkBoost 3.0

El modelo integra AI LinkBoost 3.0, un sistema de optimización de red que prioriza tráfico, estabiliza señal en entornos saturados y reduce latencia en juegos. También cuenta con la AI Game Antenna, diseñada para mejorar recepción en modo horizontal.

Su conectividad 5G busca mantener velocidades uniformes en transmisión de datos, juegos en línea y multitarea.

Diseño, colores y disponibilidad

El equipo pesa 185 g, mide 8 mm de grosor y alcanza una proporción pantalla-cuerpo del 93 %. En Perú estará disponible en los colores Azul Estelar y Rosado Coral, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Se venderá a través de Claro, Entel, Movistar, OPPO Store y distribuidores autorizados.

Datos clave