Este año, Google presenta una edición especial de PAC-MAN en su buscador para conmemorar los 45 años del videojuego más emblemático de los años 80.Los usuarios pueden jugar directamente desde la página principal, guiando al personaje a través de ocho niveles, de los cuales cuatro son laberintos con diseños únicos de casas embrujadas.

Cada escenario refleja la personalidad de los icónicos fantasmas del juego, que vuelven con animaciones y sonidos clásicos. El objetivo sigue siendo el mismo: comer todos los puntos y evitar ser atrapado, aunque las píldoras de poder permiten invertir los roles y perseguir a los enemigos.

El origen de un ícono cultural

PAC-MAN fue creado por el diseñador japonés Toru Iwatani, quien lanzó el videojuego el 10 de octubre de 1979 bajo el nombre original de Puck-Man. Posteriormente, fue renombrado como Pac-Man para su lanzamiento en Estados Unidos, en octubre de 1980, convirtiéndose en un fenómeno mundial de la cultura pop y de la industria del entretenimiento digital.

El personaje, un círculo amarillo con una abertura que simula una boca, debe recorrer laberintos comiendo puntos pequeños, frutas y otros objetos, mientras cuatro fantasmas lo persiguen. Cada vez que el jugador completa todos los puntos del laberinto, pasa al siguiente nivel con mayor dificultad.

Curiosidades y récords históricos

PAC-MAN ha dejado huella en la historia de los videojuegos. En 1999, el estadounidense Billy Mitchell consiguió la primera partida perfecta al completar los 255 niveles con la puntuación máxima de 3’333,360 puntos, sin perder una sola vida.

Años después, el 5 de junio de 2007, se celebró en Nueva York el Campeonato Mundial de Pac-Man, donde el mexicano Carlos Daniel Borrego, originario de Pachuca, Hidalgo, fue coronado como el primer campeón mundial del juego. El reconocimiento fue entregado por el propio Toru Iwatani, creador del clásico.

Un legado que sigue vivo

PAC-MAN no solo revolucionó los videojuegos, sino que también se convirtió en un ícono cultural y generacional. Su influencia se mantiene vigente en series, películas, música y ahora en la experiencia interactiva que Google ofrece por su aniversario número 45.

Datos clave

🎮 Videojuego: PAC-MAN

PAC-MAN 👤 Creador: Toru Iwatani (Japón, 1979)

Toru Iwatani (Japón, 1979) 🌐 Aniversario: 45 años (1979–2024)

45 años (1979–2024) 🕹️ Nueva edición: disponible en Google con 8 niveles y 4 laberintos especiales

disponible en Google con 8 niveles y 4 laberintos especiales 🏆 Primer campeón mundial: Carlos Daniel Borrego (México, 2007)

Carlos Daniel Borrego (México, 2007) ⭐ Récord histórico: Billy Mitchell, partida perfecta en 1999

Preguntas frecuentes

¿Por qué Google celebra a Pac-Man?

Porque el videojuego cumple 45 años desde su lanzamiento en Japón en 1979.

Quién creó Pac-Man?

El diseñador japonés Toru Iwatani, de la empresa Namco.

Qué incluye la versión de Google?

Ocho niveles, con cuatro laberintos especiales inspirados en los fantasmas del juego.

Cuándo se lanzó Pac-Man por primera vez?

El 10 de octubre de 1979 en Japón bajo el nombre Puck-Man.

Quién fue el primer campeón mundial de Pac-Man?

El mexicano Carlos Daniel Borrego, en el campeonato de 2007 en Nueva York.