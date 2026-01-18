Durante el CES 2026, la empresa LG Electronics presentó LG CLOiD, un robot doméstico con inteligencia artificial diseñado para materializar el concepto de “hogar sin trabajo”.

El dispositivo está pensado para gestionar y ejecutar tareas domésticas que demandan tiempo y esfuerzo físico, coordinándose con electrodomésticos conectados y adaptándose al estilo de vida de los usuarios.

Demostración en un entorno doméstico real

En el marco de la feria, se mostró el funcionamiento del robot en escenarios cotidianos del hogar. En una de las demostraciones, LG CLOiD fue capaz de sacar leche del refrigerador y colocar un croissant en el horno para preparar el desayuno.

Luego, tras la salida de los ocupantes de la vivienda, el robot inició los ciclos de lavado, secó la ropa y la dobló y apiló de forma autónoma. Estas acciones evidenciaron su capacidad para comprender rutinas domésticas y controlar electrodomésticos con precisión.

Diseño pensado para espacios habitables

El robot está compuesto por una unidad principal, un torso con dos brazos articulados y una base con ruedas equipada con navegación autónoma. El torso puede inclinarse para ajustar la altura, permitiendo recoger objetos desde la altura de las rodillas.

Cada brazo cuenta con siete grados de libertad, equivalentes a la movilidad de un brazo humano, mientras que cada mano incorpora cinco dedos independientes, lo que posibilita una manipulación precisa de diversos objetos en cocinas, lavanderías y salas.

Un centro doméstico móvil con IA

La cabeza del robot funciona como un centro doméstico móvil con inteligencia artificial. Incorpora un chipset que actúa como su cerebro, además de pantalla, altavoz, cámaras y múltiples sensores.

El sistema incluye IA generativa basada en la voz, que permite la comunicación con los usuarios mediante lenguaje hablado y “expresiones faciales”, el aprendizaje del entorno doméstico y el control inteligente de electrodomésticos conectados.

La visión del hogar del futuro

Con este desarrollo, LG Electronics refuerza su visión de un hogar donde la inteligencia artificial física asume tareas repetitivas y optimiza el tiempo de las personas. La compañía no ha anunciado aún fechas de lanzamiento comercial ni mercados específicos para el robot.