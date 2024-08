Desde juegos, traducción, ejercicios, bienestar, mensajería instantánea, hasta las que ayudan a conseguir el amor. Cientos de aplicaciones son descargadas al día desde Google Play para ser almacenadas en el smartphone, televisor o celular Android; sin embargo, Google tomó una radical decisión y este 31 de agosto realizará un borrado masivo de app por lo que muchas ya no se podrán usar. En esta nota te explico cuáles son y por qué sucederá.

La compañía de Mountain View actualizó su política de funcionalidad mínima para excluir aplicaciones con contenido insuficiente o comportamiento inestable. Ante esto, la limpieza es inminente y se busca eliminar las apps que no cumplan con sus estándares de funcionalidad, contenido y experiencia de usuario diciéndole adiós a las que ellos consideran ‘de poca utilidad’.

Y es que, si tienes muchas aplicaciones descargadas en tu smartphone, seguro notaste que ciertos programas no se actualizan o cuentan con los requisitos necesarios. Ante este escenario, es vital que todas las que formen parte de su catálogo puedan adaptarse al futuro.

Por qué Google eliminará aplicaciones de Google Play este 31 de agosto

Lo que busca principalmente es combatir el spam, además de la publicidad engañosa de los desarrolladores de dichas apps, evitando que puedan lucrar con los usuarios de Android al exponerlos a este tipo de apps. Es aquí donde surge la pregunta: qué hacer si tengo una app en Google Play:

Si eres desarrollador y quieres que tu aplicación sea conocida por muchos, deberás ahora cumplir con estos requisitos:

El primero es que la aplicación que descargues o crees deba ser compatible no solo con el celular, sino que tiene que adaptarse a Android 14, el sistema operativo más reciente de Google.

En el caso de los televisores y los relojes, la app debe ser compatible también con uno de estos gadgets.

Las aplicaciones antiguas deben ser adaptadas a Android 13 o superior para que puedan funcionar sin ningún problema.

Asimismo, se asegura que no se cierre intempestivamente o tenga algún error en su ejecución.

Solo chequea que cumpla con todos los requisitos usando los pasos. (Foto: Difusión)

De momento no se sabe exactamente qué pasará con las aplicaciones instaladas en tu dispositivo y que no cumplen estos requisitos. Si bien solo se desaparecerán de Google Play, se espera que ya no vuelvan a actualizarse en tu terminal porque quedarán obsoletas. Una gran recomendación es que si tienes información guardada, lo mejor será realizar una copia de seguridad de esos datos para que no se pierdan en un futuro, como fotos, videos, capturas, entre otros.

Para asegurarte de que estos puedan funcionar sin problemas, solo tienes que ir a la tienda de aplicaciones y allí busca la app que tienes en tu smartphone. Solo deberás desplazarte a la zona baja y chequear en qué mes y año se ha actualizado. Si es menos del 2022, es posible que deje de funcionar.