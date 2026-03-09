La compañía Samsung Electronics anunció en Perú la llegada de la nueva serie Samsung Galaxy S26, presentada globalmente durante el evento Galaxy Unpacked 2026.

La nueva generación de teléfonos incorpora avances en inteligencia artificial, fotografía y rendimiento, además de introducir Privacy Display, una tecnología diseñada para reforzar la privacidad visual del usuario.

Esta función busca proteger la información que se muestra en pantalla cuando el dispositivo se utiliza en espacios públicos o compartidos, como transporte, oficinas abiertas o salas de espera.

Privacy Display: privacidad visual desde la pantalla

La función Privacy Display debuta en el Samsung Galaxy S26 Ultra y permite reducir significativamente la visibilidad del contenido desde ángulos laterales.

De esta manera, la pantalla se mantiene clara para la persona que sostiene el teléfono, mientras que quienes observan desde los costados tienen una visibilidad limitada.

Según la compañía, se trata de la primera tecnología de privacidad visual integrada directamente en la pantalla de un smartphone, diseñada para proteger datos sensibles como mensajes, correos electrónicos o documentos.

Esta solución se suma a las capas de seguridad del ecosistema Galaxy y responde a la necesidad creciente de proteger la información personal en entornos públicos.

Cómo funciona la nueva función de privacidad

La activación de Privacy Display puede realizarse de manera rápida mediante un doble toque en el botón lateral del dispositivo.

Esto permite al usuario alternar entre el modo estándar y el modo de privacidad en segundos.

Además, la función puede configurarse para activarse solo en determinadas aplicaciones, según las preferencias del usuario, lo que brinda mayor control sobre el contenido que desea proteger.

Samsung señala que esta herramienta fue diseñada para adaptarse a situaciones cotidianas, especialmente para personas que trabajan o estudian en movimiento.

Galaxy AI y mejoras en fotografía

La serie Galaxy S26 también amplía las capacidades de Galaxy AI, con herramientas que comprenden mejor el contexto y anticipan necesidades del usuario.

Entre las funciones destacadas se encuentran:

Now Brief , que ofrece resúmenes y sugerencias personalizadas.

Now Nudge, que propone acciones inteligentes según el momento del día o el uso del dispositivo.

En el apartado fotográfico, la nueva generación integra mejoras impulsadas por inteligencia artificial que optimizan escenas complejas, mejoran la fotografía nocturna y facilitan la edición directamente desde la galería.

La combinación de hardware avanzado y procesamiento inteligente permite capturar imágenes más detalladas y realizar ajustes creativos con mayor precisión.

Disponibilidad y preventa en Perú

En Perú, los modelos Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ y Samsung Galaxy S26 Ultra se encuentran disponibles en preventa a través de la web oficial de Samsung y la aplicación Samsung Shop.

Como parte de la oferta local, los usuarios pueden acceder a:

Reembolsos de hasta S/ 3,180 mediante el Plan Canje.

mediante el Plan Canje. Promoción de doble almacenamiento sin costo adicional en la versión Galaxy S26 Ultra de 512 GB.

en la versión Galaxy S26 Ultra de 512 GB. Financiamiento de hasta 36 cuotas sin intereses con entidades financieras seleccionadas.

Con este lanzamiento, Samsung busca reforzar su posición en el mercado de smartphones premium al integrar privacidad visual avanzada e inteligencia artificial en una misma plataforma móvil.