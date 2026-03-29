El feriado largo de Semana Santa es una de las fechas más esperadas para salir de la rutina y viajar con familia o amigos. Para disfrutar del descanso con mayor comodidad, existen diversos gadgets tecnológicos que ayudan a planificar rutas, mejorar la conectividad y registrar experiencias inolvidables.

El retail tecnológico Coolbox presentó una guía con dispositivos pensados para facilitar los viajes durante estas fechas. Según la compañía, cada vez más personas buscan soluciones que optimicen la organización, el entretenimiento y la seguridad durante sus desplazamientos.

Equipos útiles para viajes por carretera

Si el plan incluye viajar en auto, contar con herramientas adecuadas puede evitar contratiempos en el camino.

Entre los dispositivos recomendados destacan:

Compresoras de aire portátiles , útiles ante pinchazos o baja presión en las llantas.

, útiles ante pinchazos o baja presión en las llantas. Mochilas viajeras ergonómicas , ideales para caminatas o trekking.

, ideales para caminatas o trekking. Equipos básicos que faciliten la organización del equipaje y la seguridad del viaje.

Estos accesorios resultan especialmente útiles para quienes recorren largas distancias o visitan destinos alejados de la ciudad.

Tecnología para estadías al aire libre

Para quienes planean reuniones familiares o escapadas en la naturaleza, algunos dispositivos pueden transformar la experiencia.

Entre los más recomendados figuran:

Equipos de karaoke portátiles que se sincronizan con el celular.

que se sincronizan con el celular. Proyectores portátiles que convierten cualquier espacio en una sala de cine.

que convierten cualquier espacio en una sala de cine. El sistema de internet satelital Starlink Mini , que permite conectividad en zonas remotas.

, que permite conectividad en zonas remotas. Estaciones de energía como EcoFlow River 2 Pro, útiles para cargar varios dispositivos al mismo tiempo.

Estos equipos facilitan el entretenimiento y la conectividad incluso en lugares alejados de redes tradicionales.

Dispositivos para registrar aventuras y actividades

Las actividades al aire libre como trekking o ciclismo suelen ser protagonistas durante los feriados largos.

Para registrar estos momentos, se recomienda utilizar:

Cámaras de acción como GoPro , DJI o Insta360 .

, o . Relojes inteligentes que monitorean actividad física, rutas y frecuencia cardíaca.

Estos dispositivos permiten capturar imágenes sin usar las manos y controlar indicadores de salud durante el viaje.

Baterías externas y almacenamiento: esenciales en cualquier viaje

Uno de los aspectos más importantes en viajes largos es mantener los dispositivos cargados.

Entre los accesorios clave destacan:

Baterías externas portátiles , ideales para celulares y tablets.

, ideales para celulares y tablets. Tarjetas de memoria SD de alta capacidad, útiles para almacenar fotos y videos sin depender del internet.

Estos elementos son especialmente necesarios cuando se visitan zonas con limitada conectividad.

Consejos clave antes de iniciar tu viaje

Antes de emprender cualquier viaje durante Semana Santa, especialistas recomiendan:

Revisar el estado del vehículo (frenos, llantas y luces).

Realizar la revisión técnica correspondiente.

Consultar el estado de carreteras y clima en fuentes oficiales como el COEN y el INDECI.

Estas medidas ayudan a prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro.

Por qué los gadgets tecnológicos son aliados en Semana Santa

El uso de tecnología durante los viajes ya no se limita al entretenimiento. Hoy cumple un papel clave en:

La planificación de rutas

La seguridad en carretera

La conectividad en zonas alejadas

La captura de experiencias memorables

Con la creciente movilidad durante los feriados largos, contar con herramientas tecnológicas adecuadas puede marcar la diferencia entre un viaje improvisado y una experiencia organizada y segura.