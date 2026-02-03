Los smartphones se han convertido en herramientas multifuncionales capaces de asumir tareas que antes requerían dispositivos independientes. Hoy, gracias a la conectividad Wi-Fi y a diversas aplicaciones, los celulares pueden funcionar como un control remoto universal, permitiendo manejar televisores, equipos de audio, computadoras y dispositivos del hogar inteligente.

Así lo explicó Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, quien señaló que los teléfonos están incorporando funciones que reemplazan cada vez más a controles físicos tradicionales.

Control de Smart TV desde el celular

La mayoría de Smart TV modernos permiten la conexión con smartphones mediante aplicaciones oficiales de cada marca. Estas apps no solo facilitan cambiar de canal o ajustar el volumen, sino que también convierten el celular en un teclado táctil, agilizando la búsqueda de contenido.

Cuando el televisor no cuenta con una aplicación propia, existen alternativas como AnyMote, que permiten la sincronización mediante Wi-Fi, siempre que ambos dispositivos estén conectados a la misma red.

El celular como eje del hogar inteligente

El crecimiento del ecosistema de hogares inteligentes ha permitido que el smartphone se convierta en el centro de control de luces, enchufes, cámaras y otros dispositivos. Plataformas como Google Home o Apple HomeKit permiten administrar distintos equipos incluso cuando el usuario no se encuentra en casa.

Esta funcionalidad se ve reforzada por equipos con baterías de alta capacidad, como el vivo V60 Lite, que integra una batería de 6,500 mAh y permite mantener el control del hogar durante toda la jornada.

Control remoto de la computadora

Otra función menos conocida es la posibilidad de controlar una PC desde el celular. Para ello, es necesario instalar programas tanto en el computador como en el smartphone, como TeamViewer o AnyDesk.

Estas herramientas permiten manejar el equipo de forma remota, transferir archivos y utilizar el celular como panel táctil. En entornos laborales, resultan útiles para proyectar presentaciones o controlar videos sin necesidad de estar frente al computador.

Una tendencia en crecimiento

Finalmente, el especialista recomendó revisar las funciones específicas que ofrece cada dispositivo móvil. Marcas como vivo vienen incorporando herramientas que facilitan la interacción con otros equipos, reforzando una experiencia más integrada y práctica para los usuarios.