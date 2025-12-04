La creación de contenido se ha convertido en una actividad cotidiana y altamente demandada. Según el informe The State of Social Media 2025 de Comscore, las redes sociales alcanzan hoy al 72% de la población digital global, con un crecimiento sostenido en interacciones. En Latinoamérica, el 86% de usuarios las utiliza mensualmente, impulsando el surgimiento de nuevos creadores e influencers.

En este contexto, producir fotos y videos de calidad ya no requiere estudios ni equipos costosos: los smartphones actuales integran herramientas avanzadas que permiten obtener resultados profesionales directamente desde el dispositivo.

Recomendaciones para aprovechar al máximo tu smartphone

El especialista Jhair Olave, del equipo de entrenamiento de vivo Smartphone, comparte una serie de tips destinados a mejorar la calidad visual, estabilidad y eficiencia en la creación de contenido móvil.

Optimizar la autonomía para largas jornadas

Para grabar o fotografiar con frecuencia, la autonomía del equipo es crucial. Activar modos de ahorro, deshabilitar servicios en segundo plano y reducir el brillo extiende el uso en situaciones sin acceso a energía. Equipos con baterías de 6,500 mAh, como el vivo V60 Lite, permiten jornadas más prolongadas de grabación sin interrupciones.

Sacar provecho de la carga rápida

Muchos smartphones ofrecen tecnología de carga rápida, que recupera batería en minutos. Para un proceso eficiente, se recomienda usar cargadores originales, evitar tareas pesadas durante la carga y activar el modo avión, lo que acelera el tiempo de recarga.

Configurar la cámara en modo manual

El Modo Pro o ajustes manuales permiten controlar ISO, enfoque, balance de blancos y velocidad de obturación. Mantener un ISO bajo en entornos iluminados reduce el ruido visual, mientras que ajustar la velocidad al doble de los cuadros por segundo genera movimiento más natural en video.

Cuidar la iluminación

La luz determina la claridad, color y definición del contenido. Aprovechar luz natural, evitar contraluces fuertes y usar iluminación frontal suave mejora el resultado visual. En baja luz, se recomiendan aros de luz o lámparas portátiles para lograr brillo uniforme y resaltar detalles.

Organizar el almacenamiento y reducir procesos

Un sistema ordenado asegura mejor desempeño. Desactivar actualizaciones automáticas, limitar notificaciones, borrar apps poco usadas y liberar espacio regularmente evita ralentizaciones y facilita la edición de fotos y videos pesados.

El rol de la tecnología en el trabajo creativo

vivo Smartphone resalta que conocer a profundidad las funciones del equipo, desde la gestión energética y la configuración de cámara hasta la optimización del sistema, permite obtener resultados más sólidos y aprovechar cada herramienta disponible para destacar en un entorno digital competitivo.

Datos clave