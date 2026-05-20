Viajar ya no solo implica conocer nuevos destinos, sino también registrar experiencias y compartirlas en redes sociales con una estética cada vez más cuidada. Desde calles iluminadas por la noche hasta paisajes urbanos o atardeceres, los usuarios buscan obtener fotos y videos con apariencia más profesional directamente desde el smartphone.

Actualmente, los teléfonos inteligentes incorporan tecnologías avanzadas de fotografía móvil, como sensores de mayor tamaño, estabilización inteligente y grabación en alta resolución, permitiendo resultados más cinematográficos sin necesidad de equipos especializados.

En ese contexto, Xiaomi compartió una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del contenido capturado durante viajes y recorridos turísticos.

Aprovecha la iluminación nocturna

Las luces de edificios, calles y monumentos pueden aportar personalidad a las fotografías nocturnas. Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar el modo noche y mantener el equipo estable durante algunos segundos.

Los smartphones con sensores avanzados y mejor captura de luz permiten conservar más detalles en las sombras y reducir el ruido visual, logrando imágenes más naturales incluso en ambientes con poca iluminación.

Usa el atardecer y la contraluz a tu favor

Los atardeceres son ideales para crear fotos y videos con una apariencia más cinematográfica. En lugar de evitar el contraluz, se puede aprovechar para jugar con siluetas, reflejos o elementos arquitectónicos.

En este tipo de escenarios, Xiaomi destacó que el Xiaomi 17 Ultra incorpora un sensor LOFIC de alto rango dinámico que ayuda a equilibrar las zonas oscuras y brillantes de la escena, conservando mejor los colores y detalles.

Además, el sistema de cámaras desarrollado junto a Leica permite obtener imágenes con una apariencia más natural y un tratamiento de color más refinado.

Cambia de perspectiva usando distintos lentes

Alternar entre tomas amplias y detalles específicos es uno de los recursos más utilizados en fotografía de viaje. Los sistemas con zoom óptico permiten capturar arquitectura, texturas o elementos lejanos sin perder calidad de imagen.

Esta combinación ayuda a crear contenido más dinámico y a construir una narrativa visual más atractiva de cada destino.

Graba videos en movimiento de forma más fluida

Los recorridos caminando, paseos turísticos o escenas espontáneas suelen registrarse en movimiento. En estos casos, la estabilización avanzada se vuelve clave para obtener videos más suaves y agradables visualmente.

Asimismo, las opciones de grabación en alta resolución y cámara lenta facilitan la creación de clips ideales para reels, TikTok o vlogs de viaje.

Aprovecha las líneas y la profundidad urbana

Puentes, plazas, calles y edificios ofrecen oportunidades para generar composiciones más atractivas. Utilizar líneas naturales, simetrías y puntos de fuga puede aportar profundidad y equilibrio visual a las fotografías.

Activar las guías de encuadre dentro de la cámara también puede ayudar a obtener composiciones más limpias, especialmente en escenarios urbanos o arquitectónicos.

La fotografía móvil gana protagonismo en los viajes

Con el avance de la inteligencia artificial, sensores avanzados y herramientas de video profesional, los smartphones se han convertido en aliados clave para registrar experiencias de viaje de forma más creativa.

En un contexto donde cada vez más usuarios documentan sus experiencias para redes sociales y creación de contenido, dispositivos como el Xiaomi 17 Ultra buscan ofrecer resultados más naturales y cinematográficos directamente desde el celular.