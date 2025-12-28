Con la llegada del verano, el incremento de las temperaturas no solo impacta en la rutina diaria, sino también en el rendimiento de los smartphones. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante esta temporada las temperaturas en la costa peruana pueden superar los 30 °C, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento en dispositivos electrónicos.

El calor ambiental, sumado al uso intensivo del celular, puede activar mecanismos internos de protección que reducen automáticamente el rendimiento del equipo para evitar daños en sus componentes.

Cuando el calor empieza a afectar el rendimiento

Actividades como videojuegos, grabación de video en alta resolución, uso de GPS o transmisiones en vivo elevan la temperatura interna del dispositivo. En escenarios de calor intenso, esto puede traducirse en menor fluidez, cierre de aplicaciones o consumo acelerado de batería.

Frente a este panorama, Infinix Perú comparte tres recomendaciones clave para mantener un desempeño más estable del celular durante el verano.

1. Entender que el calor no solo viene del sol

Evitar la exposición directa al sol es fundamental, pero no siempre es la causa principal del sobrecalentamiento. El uso prolongado de aplicaciones exigentes genera calor interno que, combinado con altas temperaturas ambientales, acelera la pérdida de rendimiento.

Realizar pausas durante sesiones largas de gaming, grabación o streaming permite que el equipo reduzca su temperatura y mantenga un funcionamiento más estable.

2. Priorizar equipos con buena gestión térmica

No todos los smartphones reaccionan igual frente al calor. Los modelos que incorporan sistemas de disipación eficientes, como cámaras de vapor, sensores térmicos o soluciones de refrigeración activa, logran sostener un desempeño más constante y reducen el desgaste del procesador y la batería.

En esta línea, algunos equipos orientados al alto rendimiento ya integran tecnologías diseñadas para climas cálidos. El Infinix GT 30 Pro, por ejemplo, cuenta con un sistema de refrigeración avanzada que ayuda a mantener la estabilidad del equipo durante sesiones prolongadas de gaming o grabación.

3. Apoyarse en accesorios que ayuden a disipar el calor

El uso de fundas muy gruesas, cargar el celular mientras se realizan tareas exigentes o colocarlo sobre superficies calientes puede elevar aún más la temperatura del equipo.

Por ello, cada vez más usuarios optan por accesorios especializados que ayudan a controlar el calor. Un ejemplo es el MagCharge Cooler, un ventilador magnético con carga inalámbrica que forma parte del ecosistema del GT 30 Pro y permite distribuir mejor el calor durante usos intensivos, especialmente en verano.

“Gestionar correctamente la temperatura del smartphone es clave para sostener un rendimiento estable, sobre todo en temporadas de calor intenso. Hoy existen soluciones pensadas para usuarios que exigen más de su equipo, incluso en condiciones climáticas adversas”, señaló Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

Con veranos cada vez más intensos, comprender cómo el calor impacta en el rendimiento del celular y qué medidas ayudan a reducir su efecto se vuelve cada vez más relevante para quienes dependen del smartphone como herramienta diaria.