Los vehículos electrificados continúan ganando presencia en el mercado peruano. Según datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Asociación Automotriz del Perú, al cierre de 2025 se registraron más de 10.000 vehículos electrificados en el país.

La cifra representa un crecimiento del 54 % respecto a 2024, el mayor aumento registrado en este sector en el Perú.

De acuerdo con el reporte, la mayor parte de este crecimiento corresponde a vehículos híbridos auto-recargables, que combinan un motor de combustión con uno eléctrico.

Una alternativa adaptada al tráfico urbano

El crecimiento de esta tecnología coincide con los problemas de congestión en las principales ciudades del país.

Según el Índice de Congestión Vehicular 2025 de TomTom, varias ciudades peruanas figuran entre las más congestionadas de la región.

En este escenario, los híbridos auto-recargables se posicionan como una opción eficiente para el conductor urbano, ya que su batería se recarga automáticamente al frenar o desacelerar.

Cómo funciona un híbrido auto-recargable

A diferencia de los autos convencionales, estos vehículos combinan dos sistemas de propulsión:

Motor de combustión interna

Motor eléctrico

La batería se recarga automáticamente mediante el sistema de recuperación de energía que se activa durante el frenado o la desaceleración.

Este mecanismo permite aprovechar mejor el tráfico urbano caracterizado por arranques, paradas frecuentes y semáforos, condiciones que suelen aumentar el consumo en vehículos tradicionales.

Beneficios para el conductor urbano

Entre las principales ventajas de los híbridos auto-recargables destacan:

Diseñados para tráfico intenso: Su eficiencia aumenta en entornos urbanos con paradas frecuentes.

Su eficiencia aumenta en entornos urbanos con paradas frecuentes. Ahorro en combustible: El motor eléctrico opera en trayectos de baja velocidad, reduciendo el consumo de gasolina.

El motor eléctrico opera en trayectos de baja velocidad, reduciendo el consumo de gasolina. Menor huella de carbono: El menor uso de combustible implica una reducción de emisiones contaminantes.

El menor uso de combustible implica una reducción de emisiones contaminantes. No requiere puntos de carga: La batería se recarga automáticamente mientras el vehículo circula.

Financiamiento impulsa la compra de híbridos

El crecimiento del mercado también está vinculado a facilidades de financiamiento ofrecidas por entidades del sector automotriz.

Según José Pallardel, vicepresidente comercial de Mitsui Auto Finance Perú, la demanda por vehículos híbridos continúa en aumento.

“En el tráfico urbano, donde las paradas son constantes, el sistema híbrido auto-recargable recupera energía cada vez que el conductor frena. Eso se traduce en menos visitas al grifo”, explicó.

El ejecutivo indicó que al cierre de 2025 la empresa financió la compra de más de 1.300 vehículos híbridos de Toyota, lo que representó un crecimiento de 40 % respecto a 2024.

Campañas para impulsar la movilidad electrificada

Como parte de sus estrategias comerciales, MAF Perú lanzó la campaña SORTEATHON, dirigida a clientes que obtuvieron un crédito vehicular entre septiembre y diciembre de 2025.

En el marco de esta iniciativa se entregaron dos unidades del modelo Toyota Corolla Cross Hybrid a los ganadores del sorteo.